utilisateurs inquiets, voici ce qui est arrivé aux 220 identifiés

Le panorama de la télévision payante attire certainement tout le monde, car tous les contenus, de toutes sortes, sont disponibles tous les jours. Évidemment, avoir un abonnement comme celui-ci implique une dépense mensuelle qui peut être plus ou moins importante par rapport à ce que vous choisissez d’inclure dans votre solution. C’est précisément pour cette raison que le piratage a décidé d’interagir avec les utilisateurs via la plateforme IPTV, désormais peuplé par des millions de personnes dans le monde.

Cette solution est évidemment l’avocat, car elle reproduit des contenus sans autorisation et appartenant à des sociétés telles que ciel, DAZN et bien d’autres. Beaucoup, cependant, ont également eu des ennuis, car ils ont été pris par la loi.

IPTV: maintenant tous les utilisateurs capturés prennent des risques très importants, des amendes, des saisies et des peines de prison arrivent

Au cours des dernières heures, ils ont été bien picorés 220 personnes, qui risquent désormais en plus d’un fin là aussi emprisonnement. En outre, le saisie du matériel utilisé pour la visualisation.

«Heureusement, nous vivons dans un pays civilisé, où ceux qui commettent des erreurs paient. Félicitations à la Guardia di Finanza et à l’autorité judiciaire pour le grand résultat obtenu avec cette opération – a déclaré De Siervo -. Pendant des mois, la Ligue de Serie A a déclaré la guerre au piratage car il s’agit d’un phénomène criminel souvent alimenté par des utilisateurs inconscients du crime qu’ils commettent et des graves conséquences auxquelles ils sont confrontés. Aujourd’hui, pour la première fois, plus de deux cents consommateurs finaux ont été dénoncés, ce fait représente un tournant historique dans la lutte contre ce fléau, pour protéger tous les clubs et supporters qui s’abonnent honnêtement pour suivre les matchs de notre championnat “