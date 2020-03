Utilisez votre iPad comme écran Mac externe avec Sidecar

Vous pouvez désormais utiliser votre iPad comme écran Mac externe, grâce à la nouvelle fonction Sidecar de macOS Catalina. Cela vous permet d’étendre votre écran de votre Mac à votre iPad. Vous pouvez donc utiliser votre iPad comme moniteur secondaire ou comme écran miroir, ce qui fonctionne avec l’Apple Pencil et des accessoires tels qu’un clavier ou une souris.

Si vous souhaitez utiliser votre iPad à d’autres fins, essayez de passer des appels et de les recevoir depuis votre iPad en quelques étapes simples. Cliquez simplement sur le lien et vous pourrez avoir toutes les informations.

Comment fonctionne Sidecar?

Une fois MacOS Catalina installé sur votre ordinateur Mac,

Vous pouvez connecter votre iPad et l’utiliser comme écran externe. Il fonctionne à la fois sur

mode filaire comme en mode sans fil.

De la même manière, si vous connectez votre iPad avec un câble USB-C ou un câble Lightning, la connexion est plus rapide et plus stable. Mais pour la plupart des utilisateurs, la connexion sans fil fonctionnera tout aussi bien. Il n’y a pas de retard considérable car Apple utilise sa propre connexion point à point (P2P) de type AirDrop basée sur des connexions WiFi.

En raison de la connexion entre pairs, Sidecar n’en a qu’un

portée de 3 mètres. Si vous déménagez dans une autre pièce, vous remarquerez un retard, puis

un avertissement sur l’écran qui vous demandera d’approcher votre ordinateur

Mac.

Donc, si vous souhaitez utiliser l’iPad comme écran portable pour un Mac à la maison, vous devriez jeter un œil à Luna Display, qui fonctionne sur un réseau WiFi et a une plus longue portée.

Une fois Sidecar activé, l’iPad fonctionne plus qu’un simple moniteur. Vous verrez une barre latérale avec des commandes et des raccourcis ainsi qu’une barre tactile virtuelle au bas de l’écran de votre iPad. Vous pouvez utiliser le tactile, des applications comme l’Apple Pencil et une souris pour contrôler l’écran Mac sur votre iPad.

L’iPad comme écran Mac externe ne fonctionnera pas du tout

Bien que l’interface utilisateur tactile fonctionne, il n’est pas très intuitif que

disons. Si vous vous attendiez à ce que Sidecar transforme votre Mac en iPad où vous pourrez

utilisez vos doigts pour appuyer sur l’écran et tout faire là-bas, par exemple

malheureusement, cela ne vous servira pas. Autres éléments de l’interface utilisateur sur Mac

ils sont assez petits pour que cela fonctionne de manière fiable.

Donc, lorsque vous appuyez sur l’écran avec un doigt ou essayez

bouge, rien ne se passe. Vous devez utiliser deux doigts pour faire défiler et le seul

moyen de cliquer ou d’appuyer sur les éléments utilise le crayon Apple ou une souris

connecté à l’iPad. Cette souris vous montrera un curseur sur l’écran. Le clavier

et le trackpad de votre Mac, bien sûr, fonctionne de manière fiable et ne fonctionne pas

vous aurez des problèmes.

L’Apple Pencil ne peut pas être utilisé pour naviguer

interface utilisateur. Ne peut être utilisé que pour cliquer et sélectionner

éléments sur votre Mac. La fonctionnalité Apple Pencil est idéale lorsque vous l’utilisez pour

dessiner sur l’écran et dans les applications compatibles. Cela fonctionne si bien

natif de la fonctionnalité Signet dans Aperçu, avec

des tiers comme Affinity Photo, Adobe Illustrator et autres.

Cela signifie que pour que vous puissiez utiliser Sidecar avec succès comme affichage secondaire, vous devrez vous habituer à un nouveau modèle d’interaction. Glissez deux doigts pour naviguer, cliquez et sélectionnez à l’aide de l’Apple Pencil ou d’une souris. La nouvelle sélection de texte et les gestes d’édition dans iOS 13 et iPadOS 13 fonctionnent également ici.

Appareils compatibles Sidecar

La fonction Sidecar est compatible avec les ordinateurs suivants

Mac exécutant macOS Catalina:

MacBook Pro 2016 ou version ultérieure.

Le MacBook 2016 ou ultérieur.

MacBook Air 2018 ou version ultérieure.

iMac 2016 ou version ultérieure, plus ordinateur iMac (Retina 5K, 27 pouces, fin 2015).

Mac mini à partir de 2018 ou version ultérieure.

Et sur les iPad suivants avec prise en charge d’Apple Pencil avec

iPadOS 13:

iPad Pro: tous les modèles.

IPad de 6e génération ou version ultérieure.

IPad mini de 5e génération.

L’iPad Air de 3e génération.

Avant de commencer à utiliser la fonction Sidecar, assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même réseau WiFi et que Bluetooth et WiFi sont activés sur les deux appareils.

iPad comme écran Mac externe: comment configurer Sidecar

Le processus de connexion à Sidecar est le même pour

connexions filaires et sans fil. Si vous allez utiliser la méthode de connexion

câble, connectez d’abord votre Mac à votre iPad à l’aide d’un câble compatible.

Vous pouvez maintenant démarrer la connexion Sidecar de plusieurs manières.

La meilleure façon est d’utiliser l’option AirPlay qui apparaît dans la barre de menus.

Si vous ne voyez pas l’icône AirPlay dans la barre de menus, vous ne pouvez les activer que

en allant dans Préférences Système – Écrans puis en cochant l’option

«Afficher les options de duplication dans la barre de menu lorsque vous êtes

disponible ».

Vous devez maintenant cliquer sur le bouton «AirPlay» du

barre de menus. Ensuite, vous devez sélectionner votre iPad et c’est tout. La fonction

Sidecar est maintenant activé et votre iPad commencera à fonctionner comme un écran

externe. Vous pouvez maintenant faire glisser et déposer des fenêtres depuis votre écran Mac

à l’iPad facilement et si vous souhaitez mieux répartir les tâches.

Alternativement, vous pouvez également aller dans Préférences Système – Sidecar puis vous devez cliquer sur le menu déroulant intitulé «Sélectionner l’appareil» et sélectionner votre iPad dans la liste. Sidecar devrait maintenant fonctionner sans problème sur votre iPad.

Comment utiliser et personnaliser Sidecar à votre convenance

Bien que vous puissiez utiliser l’iPad comme moniteur secondaire, il existe

certains contrôles spécifiques dans macOS pour améliorer votre expérience. En premier

au lieu de cela, vous pouvez passer en mode miroir pour contrôler votre Mac à partir du

iPad. Cela peut être utile lorsque vous êtes dans la pièce, mais pas assis

devant votre ordinateur.

Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton

Sidecar dans la barre de menus après avoir connecté votre iPad. Alors faites

cliquez sur l’option intitulée “Écran miroir rétine intégré”.

L’interface utilisateur Sidecar sur iPad est assez

simple. De cette façon, vous verrez une barre latérale à droite et une barre tactile

virtuel en bas. Même si votre ordinateur Mac n’est pas compatible

avec la barre tactile. En haut de la barre latérale, vous trouverez

des options pour afficher et masquer la barre de menus et le Dock afin que vous puissiez

activez le mode plein écran sur votre ordinateur Mac.

Au milieu de l’écran, vous trouverez vos touches de modification: Commande, Option, CTRL et Maj. Vous pouvez appuyer deux fois sur une touche pour la verrouiller si vous le souhaitez. En bas, vous verrez les options Annuler, Clavier et Déconnecter.

De même, le bouton “Clavier” affiche le clavier flottant compact iPadOS qui prend en charge la saisie gestuelle. Vous pouvez également utiliser le bouton “Déconnecter” pour mettre fin à la connexion du Sidecar.

iPad comme écran Mac externe – vous pouvez facilement personnaliser l’interface

Vous pouvez également personnaliser l’interface utilisateur de

Sidecar trouvé sur l’iPad. Sur votre ordinateur Mac, accédez aux Préférences

le système et Sidecar. De cela

, utilisez le menu déroulant à côté de l’option «Afficher la barre

Side »pour déplacer la barre latérale de gauche à droite. Vous pouvez aussi

déplacer la barre tactile vers le haut ou vers le bas, le tout depuis l’option

Afficher la barre tactile.

Vous pouvez également décocher les options «Afficher la barre

»et« Afficher la barre tactile »pour désactiver les deux

éléments sur votre écran une fois connecté. Si vous êtes un utilisateur

Apple Pencil expérimenté, vous pouvez cocher l’option “Double activation

appuyez sur Apple Pencil »pour utiliser le geste de double pression en option

Faites un clic droit sur votre Mac.

Pour déconnecter le Sidecar, il suffit de sélectionner le bouton

“Déconnecter” dans le coin inférieur droit ou gauche, selon votre

préférences, depuis l’écran de votre iPad. Vous pouvez également accéder à

menu «AirPlay» dans la barre de menu de votre ordinateur Mac et faites

cliquez sur le bouton “Déconnecter”.