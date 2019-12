Utilisez-vous Dropbox? Votre équipe est peut-être en danger

Stockage

dans le cloud, il est devenu une option largement utilisée par les utilisateurs.

Chaque fois que nous avons plus de fichiers, plus d'informations que

nous devons gérer et avoir tout ce qui est disponible sur Internet ouvre une

large éventail de possibilités. Mais cela peut aussi avoir son

conséquences négatives sous forme de problèmes de sécurité. Aujourd'hui, nous faisons écho

d'une vulnérabilité qui affecte Dropbox et qui peut mettre en danger

Nos équipes Nous expliquons ce que c'est.

Ongle

La vulnérabilité Zero-Day affecte Dropbox

Dropbox est sans aucun doute l'une des options les plus populaires lorsque

Nous parlons de stockage cloud. C’est une plate-forme

d'utilisateurs dans le monde (plus de 500 millions), ce qui fait qu'il y a

vulnérabilités de nombreux utilisateurs peuvent être affectés. C’est ce qui a

s'est produit à cette occasion avec une vulnérabilité Zero-Day qui affecte Windows,

qui est le système d'exploitation le plus utilisé sur les ordinateurs de bureau.

Cette vulnérabilité, si elle était exploitée, permettrait

un attaquant obtient une escalade de privilèges vers le système réservé. Je sais

Il s'agit d'un bogue présent dans le service DropBoxUpdater, qui est

responsable de la mise à jour de l'application client.

DropBoxUpdater est le composant du progiciel de

Client Dropbox Ce programme de mise à jour est installé en tant que service et maintient

tâches planifiées exécutées avec des autorisations système.

Vulnérabilité

patché

Cette vulnérabilité a été découverte en septembre

par un groupe de chercheurs en sécurité. La société a été informée de

problème et a répondu qu’ils auraient une solution avant la fin du mois d’octobre (un

mois plus tard). Ceux qui ont découvert le problème ont rapporté qu'après 90

Les jours le rendraient public. Voilà ce qui s'est passé.

De MicroPath, ils ont publié un micro patch avec l'objectif

pour corriger cette vulnérabilité. Il est fourni gratuitement et il n'y a que

devez l'installer et vous enregistrer dans 0Patch pour l'appliquer immédiatement dans l'application

Dropbox

Comme nous le disons toujours, il est très important d'avoir

Dernières versions et correctifs disponibles. Parfois, nous pouvons souffrir

des vulnérabilités de ce type qui sont résolues par des mises à jour

Ils peuvent retirer eux-mêmes les fabricants et les développeurs. Dans ce cas, il est

d'un bogue qui a affecté les utilisateurs de Dropbox et de Windows, mais qui peut

quelque chose de similaire se produit dans toute autre application ou système.

Notre conseil est de conserver autant que possible

mises à jour automatiques configurées. De cette façon, nous pouvons toujours avoir

les dernières versions installées dans nos systèmes et pour corriger

problèmes qui apparaissent. Mais il est tout aussi intéressant de connaître

les vulnérabilités possibles qui apparaissent et les correctifs qui en sortent. L'objectif est

que nos systèmes et applications que nous utilisons sont parfaitement

mis à jour et ne peut pas subir d'attaques. C'est quelque chose à appliquer sans

Importez le système d'exploitation ou le type d'appareil que nous utilisons.

Source: redeszone.net

