Utilisez-vous l’authentification à deux facteurs pour sécuriser votre compte Google?

Notre sécurité numérique est extrêmement importante. Avec toutes les informations stockées en ligne et la nécessité qu’Internet impose à la vie moderne, nous devons garder nos comptes les plus importants en sécurité. L’une des meilleures façons de le faire est via l’authentification à deux facteurs, augmentant un mot de passe avec un deuxième défi d’identité. Avec Android étant le sujet habituel dans ces parties, et un compte Google étant obligatoire pour utiliser Android au maximum, avez-vous une sécurité à deux facteurs configurée sur votre compte Google principal?

Il existe plusieurs variantes en matière d’authentification à deux facteurs (2FA), et toutes ne sont pas égales. De nombreux services empruntent la route la plus paresseuse et la moins sécurisée et n’autorisent que la 2FA basée sur SMS, qui est malheureusement sujette à interception et très vulnérable à une attaque ciblée contre votre opérateur – qui redirigera volontiers où votre numéro de téléphone pointe avec presque aucune sécurité. Il est également toujours sensible aux tentatives de phishing.

D’autres solutions incluent des clés générées par une application comme Google Authenticator ou Authy, répondant à une invite envoyée à un téléphone auquel vous êtes déjà connecté, ou même une clé de sécurité matérielle dédiée comme les clés Google Titan ou les produits Yubico. Les clés de sécurité matérielles sont une méthode beaucoup plus sûre car elles peuvent offrir une résistance aux attaques de phishing, mais elles imposent le léger inconvénient d’avoir à transporter la clé.

Chez Android Police, nous pensons que l’authentification à deux facteurs devrait être obligatoire pour tous vos comptes numériques importants, et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux attaques devraient même envisager le programme de protection avancée de Google, qui impose des restrictions supplémentaires pour de nouvelles améliorations de la sécurité.

Maintenant que vous avez entendu notre schpiel sur le sujet, nous sommes curieux de savoir si vous avez activé la sécurité à deux facteurs sur votre compte Google – et si ce n’est pas le cas, vous vraiment devrait, et voici comment l’activer.

