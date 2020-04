UVC, arme utile pour lutter contre la propagation du coronavirus?

Maintenant que nous semblons être à la fin de la phase de plateau, avec des notes de baisse du nombre de nouvelles infections et améliorations en termes de nouvelles guérisons, toutes les stratégies possibles doivent être mises en place pour préserver les résultats obtenus dans la lutte contre le coronavirus.

Parmi les outils utilisés, sans aucun doute, je équipement de protection individuelle, qui permettent de préserver la sécurité des citoyens en cas de port correct. Par exemple, le masque une fois mis il ne faut plus y toucher, tout comme les gants sont de peu d’utilité si vous touchez ensuite votre visage ou vos cheveux avec ceux sur vous.

Cela souligne l’importance de l’hygiène personnelle dans lutter contre la propagation du virus, et rend indispensables certaines précautions qui, en réalité, devraient être adoptées au quotidien, quel que soit cet état d’alerte et d’urgence. Comme la bonne habitude de nettoyer et désinfecter votre smartphone après vous être lavé les mains: en fait, ce serait une pratique inutile et une fin en soi si après les avoir lavés vous attrapiez le smartphone qui n’a pas été aseptisé à nouveau.

UVC, un allié contre les virus et les bactéries

Avec les méthodes de nettoyage normales des smartphones, qui peuvent inclure l’utilisation de solutions d’eau et d’alcool (seul l’alcool peut ruiner les parties délicates de l’écran et du corps), ainsi que du savon ou des détergents spécifiques, un allié pourrait être l’utilisation des rayons UVC. Et en particulier certains boîte, également en vente sur Amazon, qui sont spécialement conçus pour la stérilisation de la surface du smartphone.

Les rayons UVC (qui sera familier à quelqu’un car ils appartiennent à la même catégorie de rayons ultraviolets du soleil) sont une classe de rayonnement de très grande longueur d’onde, qui peut donc interférer avec la structure physiologique des virus et des bactéries, neutralisation.