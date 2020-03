UW Medicine accélère un nouveau test de laboratoire de coronavirus pour jusqu’à 1500 échantillons par jour – .

Un nouveau test de laboratoire pour détecter le coronavirus COVID-19 est prêt pour les heures de grande écoute. (UW Medicine via YouTube)

L’Université de Washington School of Medicine va de l’avant avec un nouveau test de laboratoire clinique pour le coronavirus COVID-19, et prévoit de pouvoir tester jusqu’à 1500 échantillons par jour d’ici la fin de la semaine.

La mise en œuvre du test, qui ne sera disponible que par l’intermédiaire des médecins et des prestataires de soins de santé, a été annoncée aujourd’hui. L’effort fait suite à l’annonce de la Food and Drug Administration selon laquelle elle permettrait aux laboratoires de développer leurs propres tests de diagnostic du virus sous une approbation accélérée.

Aujourd’hui également, la Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé qu’elle engageait 5 millions de dollars supplémentaires pour aider les agences de santé publique de la région de Seattle à renforcer leur capacité de détection du virus.

La réponse des États-Unis à la propagation du coronavirus a été bloquée dans la région de Seattle et ailleurs parce que des tests de laboratoire efficaces n’étaient pas disponibles dans les premières semaines de l’épidémie.

Au cours des deux dernières semaines, le nouveau test a été en cours de développement et de validation. Mardi, l’UW Medicine Virology a commencé à tester des échantillons de patients réels.

Le test repose sur une analyse génétique pour détecter les marqueurs caractéristiques du coronavirus COVID-19, également connu sous le nom de SARS-CoV-2, dans des échantillons prélevés à l’aide de tampons nasaux et de gorge.

Si deux marqueurs génétiques de l’activité de l’ARN du virus sont identifiés, le test revient positif. Si aucun marqueur n’est détecté, le test est présumé négatif. Si un seul marqueur est détecté, le test est jugé non concluant. Les échantillons positifs et non concluants sont envoyés aux agences de santé publique des États et aux centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies pour des tests supplémentaires.

Les gens ne peuvent pas se référer pour des tests avec la nouvelle procédure de laboratoire – les références doivent être faites par des professionnels de la santé. UW Medicine a averti que tous les résultats sont considérés comme présomptifs et ne devraient pas être le seul fondement des décisions sur la gestion de l’état d’un patient.

L’engagement de 5 millions de dollars de la Fondation Gates fait suite à une contribution de 100 millions de dollars à l’effort mondial de réponse à la crise des coronavirus. La fondation a déclaré qu’elle travaillerait avec les autorités de santé publique de l’État et locales ainsi qu’avec le CDC pour les aider à améliorer leur capacité à détecter et traiter les infections à COVID-19 et à réduire la transmission du virus.

“L’épidémie de COVID-19 nous rappelle que les maladies infectieuses ne respectent aucune frontière et qu’aucune communauté n’est à l’abri de la menace d’une pandémie mondiale”, a déclaré le PDG de la Fondation Gates, Mark Suzman, dans un communiqué. “Nous pouvons cependant prendre des mesures pour atténuer l’impact de COVID-19 à Seattle et dans le monde, et nous sommes prêts à soutenir ces efforts ici dans notre communauté d’origine.”

L’un des efforts remportant un soutien est la Seattle Flu Study, qui a joué un rôle de premier plan dans le suivi des signatures génétiques du coronavirus lors de sa propagation dans la région de Seattle. L’étude est dirigée par le Brotman Baty Institute, en collaboration avec UW Medicine, le Fred Hutchinson Cancer Research Center et le Seattle Children Hospital.

La mission principale de l’étude sur la grippe de Seattle est de suivre la propagation des maladies infectieuses, généralement la grippe, en utilisant un séquençage génétique rapide des virus et une analyse évolutive des chaînes de transmission. Bien que COVID-19 ne soit pas un virus de la grippe, il provoque des symptômes pseudo-grippaux.

Les chercheurs ont exploité les données de l’étude pour suivre la propagation du COVID-19 depuis la mi-janvier et ont déterminé que le virus pouvait avoir été transmis à des centaines, voire des milliers de personnes dans la région de Seattle sans être détecté.

Ce phénomène de «transmission cryptique» souligne l’importance des pratiques d’hygiène pouvant réduire le taux de transmission:

Se laver les mains fréquemment.

Évitez de toucher le visage.

Restez à la maison si vous êtes malade.

Évitez tout contact étroit avec des personnes malades.