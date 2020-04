UW Medicine and Bloodworks à la recherche de plasma pour des remèdes potentiels au COVID-19 – .

Le plasma sanguin de couleur dorée peut contenir des anticorps pour lutter contre une infection à coronavirus. (Bloodworks Northwest via YouTube)

Des chercheurs de l’École de médecine et de Bloodworks Northwest de l’Université de Washington lancent un appel aux personnes qui se sont remises de cas confirmés de COVID-19 de donner du plasma sanguin dans le cadre de la recherche de traitements.

Plus de 5 000 personnes dans l’État de Washington ont été diagnostiquées avec la maladie causée par le coronavirus au cours des deux derniers mois et demi, et ceux qui se sont rétablis ont développé des anticorps qui sont codés pour lutter contre le virus.

Depuis plus d’un siècle, les prestataires de soins de santé utilisent les transfusions de plasma sanguin des survivants de maladies infectieuses pour accroître la capacité des autres à combattre ces maladies, grâce aux anticorps dans le plasma. Ces anticorps peuvent également être utilisés en laboratoire pour créer de nouveaux types de traitements médicaux.

Les scientifiques espèrent que la stratégie fonctionnera également pour les coronavirus. Cette semaine, des chercheurs en Chine rapportent qu’ils ont isolé plusieurs types d’anticorps qui semblent «extrêmement efficaces» pour bloquer le virus.

L’équipe UW-Bloodworks fait partie de plusieurs groupes de recherche aux États-Unis qui étudient les applications thérapeutiques du plasma des survivants du COVID-19.

“Nous sommes ravis d’aller de l’avant en cette période de grave pandémie afin de développer un nouveau traitement potentiel pour cette infection”, a déclaré aujourd’hui Terry Gernsheimer, hématologue à UW Medicine, dans un communiqué. Elle et son collègue professeur UW Anna Wald sont co-chercheurs principaux de l’étude, travaillant avec le Dr Rebecca Haley, directrice médicale du centre d’aphérèse de Bloodworks Northwest.

L’aphérèse est un processus qui aspire le sang, sépare le plasma des cellules sanguines, puis renvoie les cellules sanguines au donneur de plasma. Le corps peut rapidement remplacer le plasma et les protéines qui sont retirées, ce qui signifie que les donneurs peuvent donner du plasma toutes les deux semaines plutôt que le minimum de trois mois qui est typique pour les dons de sang total.

Pour participer, les donateurs potentiels qui se sont remis de COVID-19 et qui sont actuellement en bonne santé peuvent envoyer leurs coordonnées par courrier électronique à covidplasma@uw.edu ou laisser un message téléphonique au 206-520-4212.

Les personnes sélectionnées pour participer à l’étude seront invitées à visiter la clinique de recherche en virologie de l’UW pour une évaluation de la santé et la confirmation de l’infection au COVID-19. Selon les résultats des tests sanguins préliminaires, les donneurs peuvent être invités à prendre rendez-vous à Bloodworks Northwest pour un dépistage plus poussé afin de devenir des donneurs de plasma convalescent.