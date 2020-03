Va-t-il ralentir le marché du logement à Seattle ou créer un «sentiment d’urgence» chez les acheteurs? – .

Un quartier résidentiel de Seattle. (Photo Bigstock)

C’est le début de la saison de chasse aux maisons à Seattle, mais un nuage d’incertitude plane sur le marché en raison de la propagation du coronavirus dans la région.

Mercredi, Glenn Kelman, PDG du courtier immobilier technologique Redfin, est l’auteur d’un article de blog indiquant que les achats de maisons ont ralenti rapidement dans la région de Seattle. Kelman a écrit que les agents ont vu «une baisse significative de la demande» au cours des trois derniers jours, juste après que les ventes de maisons en attente aient atteint le deuxième plus haut niveau deux ans une semaine auparavant, selon la National Association of Realtors.

Glenn Kelman. (Photo . / Kevin Lisota)

«La demande de Redfin varie beaucoup d’un jour à l’autre, en particulier sur un marché unique, et cela ne peut être qu’une réaction importante mais de courte durée aux premières infections virales graves aux États-Unis», a écrit Kelman. «Cela pourrait également être plus grave et toucher le reste de l’Amérique du Nord.»

Jeff Reynolds, un courtier de Windermere Real Estate spécialisé dans les appartements en copropriété, n’a jusqu’à présent remarqué aucun ralentissement sur le marché de Seattle. Il voit le même nombre de projections pour un projet de condos dans le quartier de Wallingford qu’il y a environ un mois, avant que le virus ne s’installe dans la région de Seattle.

Des taux hypothécaires record en raison du virus font ressentir à certains acheteurs un «sentiment d’urgence» pour conclure rapidement une affaire, a déclaré Reynolds. Dans le marché du logement compétitif de Seattle, certains acheteurs voudront sûrement profiter de tout ce qui maintient les prétendants rivaux sur le banc.

“Nous n’anticipons pas nécessairement un changement monumental dans l’activité d’achat”, a déclaré Reynolds. “Peut-être que le trafic sera en baisse, mais je ne l’ai pas encore expérimenté. Je pense qu’il y a certainement un contingent de personnes qui voient cela comme une opportunité. »

J. Lennox Scott, PDG de John L. Scott, est d’accord.

«Les conditions actuelles en font un moment très favorable pour les acheteurs de maisons; les propriétaires actuels qui ne cherchent pas à vendre peuvent également bénéficier d’un refinancement aux taux actuels », a-t-il déclaré dans un communiqué à ..

Jeff Reynolds. (Windermere Real Estate Photo)

Ces rapports contrastés sont représentatifs de l’incertitude générale créée par la propagation du COVID-19 à Seattle et à travers le pays. Cela a également contribué à la volatilité du marché boursier ces dernières semaines – les investisseurs n’aiment pas l’incertitude.

“L’incertitude sur la propagation, la gravité et la durée de l’épidémie de coronavirus ajoute au défi d’estimer l’impact sur le marché du logement”, a déclaré à Yahoo Finance Frank Nothaft, économiste en chef de la société de données immobilières CoreLogic. «Néanmoins, certains impacts économiques sont clairs. La croissance économique sera probablement plus lente cette année qu’on ne le pensait auparavant. Une récession en 2020 est peu probable mais ne peut être exclue. “

En Chine, où la majorité des cas confirmés de coronavirus ont été signalés, le marché du logement a pratiquement fermé. Malgré un certain nombre d’applications et de services qui permettent aux gens de visiter virtuellement leurs foyers, l’activité a ralenti.

MarketWatch a annoncé le mois dernier que les prix des maisons neuves avaient augmenté de 0,27% de décembre à janvier dans 70 grandes villes chinoises. Les ventes de maisons ont baissé de 90 à 98% en glissement annuel, selon les enquêtes de China Merchants Securities et Huatai Securities citées par MarketWatch.

Les inquiétudes que Redfin a constatées à Seattle, qui est devenu un point zéro pour le coronavirus aux États-Unis, n’ont pas encore atteint d’autres parties du pays, a écrit Kelman.

La région de Portland, Oregon, a plusieurs cas confirmés, mais le responsable du marché de Redfin a déclaré qu’il n’avait pas vu beaucoup d’impact, a écrit Kelman, en dehors de quelques clients demandant des réunions privées avec des courtiers plutôt que de se réunir dans des cafés et d’autres lieux publics. des endroits. Les employés de Redfin sur le terrain rapportent que la demande est restée forte au milieu du pays, en particulier dans des endroits comme Chicago, Washington D.C., la Virginie et Boston.

Kelman a également utilisé le blog pour promouvoir plusieurs fonctionnalités qui permettent à Redfin de mener des ventes virtuellement, telles que des visites vidéo de maisons.

Pour les acheteurs qui souhaitent voir des maisons sans quitter la maison, Redfin lance des visites vidéo à la demande. Nous utilisons des scans en trois dimensions pour permettre aux vendeurs de sauter les journées portes ouvertes. La réaction des clients au coronavirus? Certains se jettent sur des offres. Quelques-uns reculent. https://t.co/LWmZXLxmpj

– Glenn Kelman (@glennkelman) 4 mars 2020

À Seattle, des employés d’Amazon et de Facebook se sont révélés positifs pour le virus. Amazon, Microsoft et d’autres demandent aux employés de travailler à domicile au cours des prochaines semaines, ce qui est conforme aux nouvelles directives des responsables de la santé du comté de King.

Les responsables de la santé publique du comté de King ont signalé 20 nouveaux cas confirmés de COVID-19 jeudi, dont un décès supplémentaire. Cela porte le total du comté de King à 51 cas confirmés, avec 10 décès.