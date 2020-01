Valeur incroyable, mais beaucoup de place pour des améliorations de la caméra

Realme est peut-être le plus récent et le moins bien connu de la famille BBK Electronics qui comprend Oppo, Vivo et OnePlus, mais il n’est certainement pas moins ambitieux. Après avoir débuté en tant que sous-marque Oppo, la licence lui a été accordée pour fonctionner de manière plus indépendante en 2017, et depuis lors, Realme a vendu tellement d’appareils qu’il est désormais le fabricant de smartphones à la croissance la plus rapide au monde. Son incursion sur le marché européen n’a vraiment commencé que sérieusement cette année, mais les prix agressifs semblent être de verser des dividendes au fur et à mesure qu’ils poursuivent des rivaux chinois plus établis tels que Xiaomi et Honor / Huawei.

Le X2 Pro est le premier produit phare de la société, et il a rapidement attiré notre attention lors de son introduction sur le marché européen en octobre en raison du rapport spécifications / prix insensé. Pour seulement 399 €, il est équipé d’un Snapdragon 855+, d’un écran à 90 Hz, d’une charge de 50 W et d’un objectif principal de 64 MP dans le cadre d’une configuration à quatre caméras. Jetez un œil à la liste complète des spécifications ci-dessous et vous vous demanderez combien cela coûte si peu, surtout compte tenu de la hausse des coûts des smartphones au cours des dernières années. Être bon marché n’est pas la même chose que d’offrir un excellent rapport qualité-prix, mais je suis heureux de dire que le X2 Pro fait les deux. Ce n’est pas parfait, en aucun cas, mais il est rare d’obtenir autant pour votre argent de nos jours.

Les combinés récents de Realme (X2, X2 Pro et 5 Pro) ont tous des configurations à quatre caméras impressionnantes, au moins sur papier.

Le matériel externe du Realme X2 Pro n’a rien de spécial – c’est un Gorilla Glass 5 familier et un sandwich métallique – mais les caméras sont agréablement centrées à l’arrière et la qualité de construction est assez agréable. L’encoche en forme de goutte d’eau a été détruite à ce stade, mais c’est un choix fonctionnel et il y a très peu de lunette autour de l’écran. Si vous avez manipulé un téléphone OnePlus depuis le 6T, vous aurez une bonne idée de ce à quoi cela ressemble dans la main, avec un peu de poids supplémentaire peut-être (le X2 Pro est lourd à 199g). L’affichage est la première chose qui se démarque vraiment. Vous pouvez insérer beaucoup de contenu sur le panneau OLED de 6,5 pouces, qui est lumineux (jusqu’à 1000 nits), net (FHD +) et prend en charge HDR +. Il n’est pas aussi bien calibré au toucher qu’un écran OnePlus, et les couleurs ne sont pas aussi vives, mais à 400 €, cela peut être pardonné. La température par défaut est également assez chaude, mais vous pouvez la personnaliser dans les paramètres. La gradation CC est un ajout utile.

Lancez une vidéo ou de la musique et vous remarquerez la qualité des haut-parleurs. Ce sont des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos – un dans l’écouteur et un à déclenchement par le bas – et ils sont à la fois forts et clairs. C’est généralement un bon endroit pour réduire les coûts, c’est donc une agréable surprise. Un autre composant impressionnant est le scanner d’empreintes digitales intégré, qui est aussi rapide et précis que le matériel optique probablement identique sur les téléphones OnePlus récents. J’étais sceptique à propos des capteurs sous-écran pendant un certain temps, mais celui-ci est pratiquement parfait. Beaucoup de gens se soucient toujours des prises casque, et le X2 Pro en a une sur le bord inférieur à côté du port USB-C.

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, malheureusement, comme vous pouvez vous y attendre étant donné le prix. Le placement des boutons est frustrant car les boutons d’alimentation et de volume sont exactement en face l’un de l’autre, ce qui entraîne de nombreuses captures d’écran accidentelles. Le moteur de vibration est un autre inconvénient, ce qui rend l’expérience de frappe insatisfaisante. D’autres exemples de réduction des coûts peuvent être trouvés en l’absence d’une classification IP ou d’une recharge sans fil, mais les téléphones qui coûtent beaucoup plus ne les proposent pas non plus, donc c’est compréhensible. Le protecteur d’écran pré-appliqué et le boîtier en TPU inclus sont de belles touches, et la boîte contient également une brique de chargement SuperVOOC de 50 W et un câble USB Type-A vers C.

La ressemblance de la famille BBK est évidente lorsque vous placez le X2 Pro entre un OnePlus 7T Pro et 7T.

Là où le X2 Pro excelle vraiment, c’est la performance. Ce n’est pas surprenant étant donné que les composants internes comprennent une puce Snapdragon 855+, 6/8/12 Go de RAM et au moins 64 Go de stockage (ce qui est UFS 3.0 sur les modèles 128 et 256 Go). Vous aurez du mal à trouver un téléphone plus rapide. Il encombre même les applications et les jeux les plus intenses sans se plaindre, bien qu’il soit parfois un peu grillé. La configuration que j’utilise est au maximum de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais c’est exagéré, donc je m’attends à ce que même le modèle de base le moins cher (6 Go) n’ait aucun problème de gestion de la mémoire. Selon la façon dont vous utilisez votre téléphone, 64 Go de stockage peuvent être plus problématiques, mais il ne vous en coûte que 50 € supplémentaires pour passer à la variante 8/128 Go, qui est également UFS 3.0 – c’est vraiment une bonne affaire si vous pouvez vous le permettre.

Côté logiciel, les téléphones Realme utilisent une version légèrement personnalisée du skin Android Color OS que vous verrez sur un téléphone Oppo. Et ce n’est pas mal du tout, malgré les mêmes problèmes que beaucoup d’autres skins chinois (conception inspirée d’Apple, n’affiche que les notifications les plus récentes sur l’écran de verrouillage, icône NFC persistante dans la barre d’état, etc.). L’une des principales plaintes de nombreux critiques à propos du logiciel par ailleurs excellent sur les téléphones OnePlus est le manque d’une fonction d’affichage toujours activée, et bien que Color OS n’en inclue pas non plus, en soi, il a une horloge toujours active. Cela montre l’heure, la date et le niveau de la batterie, et c’est assez bon pour moi. Si vous souhaitez être alerté des notifications entrantes, vous pouvez activer le réveil de l’écran pour chacune, mais il n’y a pas de LED.

Il y a de belles touches de conception dans le logiciel, telles que différentes couleurs pour différentes tuiles de paramètres rapides pour les rendre plus faciles à distinguer, et les paramètres sont mieux organisés que dans certaines versions d’EMUI et de MIUI. Je me suis vraiment habitué à basculer entre les deux applications les plus récentes en maintenant le geste de retour, bien que je ne puisse pas voir cela adopté par Google, et il y a un mode sombre bien implémenté dans la section Realme Lab avec ses propres paramètres rapides raccourci. Vous bénéficiez également de certaines des fonctionnalités d’OxygenOS, comme les gestes de désactivation de l’écran, pour le meilleur ou pour le pire. Le X2 Pro est actuellement sous Color OS 6.1 – basé sur Android 9 Pie – mais une mise à jour vers Android 10 arrivera en mars et le skin sera renommé Realme UI. Il sera toujours basé sur le skin Oppo, mais avec une personnalisation et une image de marque supplémentaires. Nous espérons qu’il est toujours relativement exempt de bloatware et que certains des autres bugs sont un peu lissés, comme celui qui perturbe le volume audio Bluetooth de temps en temps ou celui qui modifie la température de couleur la nuit même lorsque le bouclier de nuit est désactivé.

Grâce à une cellule de 4000 mAh, la durée de vie de la batterie est ce que je dirais un peu au-dessus de la moyenne, arrivant à la fin de la plupart des jours avec 20 à 30% restants après plus de 4 heures d’écran à temps. Cela peut ne pas sembler exceptionnel, mais considérez à quel point le chargeur Super Vooc 50 W est fou – je peux obtenir une charge complète en environ une demi-heure, ce qui signifie que je n’ai jamais eu à m’inquiéter. Si je pensais que je serais sorti très tard un soir, je le brancherais pendant 5 ou 10 minutes et je serais trié.

Étant donné qu’il possède le premier capteur de caméra pour smartphone 64MP au monde, il y avait beaucoup de battage médiatique sur la capacité d’imagerie du X2 Pro, mais malheureusement, il ne tient pas toutes ses promesses. Les images prises avec ce capteur principal à la lumière du jour sont assez bonnes, bien que réduites à 16 MP par défaut. La température de couleur est un peu chaude, mais il y a beaucoup de détails et de contraste et le HDR intervient en cas de besoin. La faible luminosité est cependant un problème avec le flou, les effets de halo et les photos d’apparence irréaliste. Le mode Nightscape fait peu pour améliorer la situation ajoute plus de bruit, avec un traitement trop agressif et un manque d’OIS à blâmer.

Il y a trois autres caméras à l’arrière, le téléobjectif (optique 2x ou hybride jusqu’à 20x) étant le plus impressionnant. Il est très fidèle à la réalité et capture de nombreux détails malgré l’absence de stabilisation. Le capteur de profondeur gère les prises de vue bokeh avec une assurance relative, mais l’objectif grand angle est le moins cohérent de tous. La mise au point est souvent problématique et si vous avez HDR sur automatique, cela peut conduire à des images floues dans certaines sections mais pas sur la même ligne focale – cela provient probablement d’une sorte de problème d’empilement HDR que le traitement n’est pas en mesure de comprendre , et cela ruine des tonnes de tirs. L’objectif grand angle peut également être utilisé pour la macro photographie, et il ne fait pas trop mal ici au moins.

L’objectif grand angle ne peut tout simplement pas rivaliser avec l’appareil photo principal.

Une autre gêne persistante lors de la prise de photos peut être imputée à l’application appareil photo elle-même. Glisser vers la gauche ou la droite (portrait) change le mode de l’appareil photo, que j’ai souvent déclenché accidentellement lorsque je tape pour faire la mise au point. Le X2 Pro peut faire de la vidéo en 4K à 60 images par seconde et au ralenti en 720p à 960 images par seconde, mais EIS à lui seul signifie qu’il ne peut pas rivaliser avec d’autres téléphones dans ce domaine. En résumé: il est possible de prendre des photos attrayantes avec ce téléphone, mais c’est souvent plus de travail qu’il ne devrait et la polyvalence de quatre objectifs arrière n’est pas soutenue par des résultats finaux cohérents.

Devriez-vous l’acheter?

Seulement si la photographie n’est pas tout pour vous. Avoir la section caméra juste avant la conclusion ne rend probablement pas service à ce téléphone, car il est très accompli de presque toutes les autres manières. Pour la plupart des gens qui ne prennent des photos que de manière décontractée, et qui téléchargent peut-être l’intrus sur Instagram, ce ne sera pas une énorme préoccupation, mais les photographes exigeants feraient mieux de dépenser 400 € sur un Pixel 3a, même s’il est moins polyvalent . Le Realme X2 Pro fonctionne comme une bête et se charge à un rythme presque incroyablement rapide, tandis que l’affichage à 90 Hz est fantastique.

Les 64 Go de stockage du modèle de base peuvent ne pas être suffisants, mais ce n’est pas beaucoup plus pour passer à l’option 128 Go (UFS 3.0), et il n’y a pas beaucoup d’autres téléphones qui offrent la même proposition de valeur, tout bien considéré. Peut-être que c’est un téléphone phare trop tôt pour être une véritable star de l’évasion pour Realme, mais j’ai hâte de voir ce que l’entreprise est en mesure de réaliser avec le prochain – l’avenir s’annonce assez brillant pour la croissance la plus rapide du monde marque de smartphone.