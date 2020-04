validité prolongée des initiatives pour les clients et les entreprises

La crise sanitaire se poursuit plus longtemps que prévu et c’est pour cette raison Vodafone a choisi d’en offrir un dérogation concernant la validité de tous initiatives adressé à clientèle et à entreprises. Il s’avère que c’est un excellent moyen de continuer à offrir un soutien à tous vos clients en leur offrant des communications avec leurs proches, ainsi que du travail à distance ou des informations simples.

Pour continuer à soutenir let entreprises sur tout le territoire national Vodafone étend les gigas illimités jusqu’au 13 avril. Une offre lancée dès la fin du mois de février pour permettre aux entreprises, grandes et petites, de rester en contact avec leurs collègues, clients et fournisseurs à distance sans frais supplémentaires et d’encourager l’adoption du travail intelligent.

Dans le but de promouvoir un accès constant à l’apprentissage numérique dans les écoles et universités fermées, Vodafone a l’initiative pour les étudiants commençant dans les lycées de toute l’Italie a été prolongée d’un mois qui prévoyait la suppression de la limite de Giga pour un mois.

Pour permettre Des Italiens bloqués à l’étranger pour toujours rester en contact avec ses proches, Vodafone a la disponibilité de tous les Giga de leur offre nationale a également été prolongée jusqu’au 30 avril également dans les pays de l’Union européenne, sans les limitations prévues par la réglementation de l’UE ni les coûts supplémentaires.