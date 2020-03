Valorant By Riot Games sera étonnamment facile à gérer pour les ordinateurs bas de gamme

Il s’avère que le dernier jeu de tir à la première personne basé sur la classe de Riot Games, Valorant, est optimisé pour des performances élevées, même sur les plates-formes PC les plus bas de gamme. Avec des nouvelles passionnantes qui circulent dans la communauté des joueurs après le dernier communiqué de presse de Valorant, les joueurs se préparent pour la date de sortie de l’été 2020.

Valorant a suscité l’intérêt des amateurs de FPS du monde entier après son annonce initiale lors du livestream du 10e anniversaire de League of Legend. Le jeu est un jeu de tir à la première personne basé sur la classe 5v5 prenant l’influence de la guerre basée sur la stratégie de Counter-Strike: Global Offensive, couplé aux capacités basées sur la classe d’Overwatch. La bande-annonce de gameplay officielle d’aujourd’hui pour Valorant représentait des animations de capacités flashy, des textures haut de gamme et une qualité visuelle fine. La bande-annonce suscite l’enthousiasme des joueurs, mais la question de savoir si un nouveau jeu est jouable pour tous les ordinateurs est toujours une préoccupation.

Selon PC Gamer, les développeurs de Valorant ont fait un travail fantastique en priorisant l’optimisation matérielle et logicielle. Riot a déclaré que Valorant était jouable à au moins 30 images par seconde, “sur la plupart des ordinateurs (même datant d’une décennie)”. Pour mieux comprendre les exigences minimales, Riot a défini la base de référence pour chaque niveau de performance:

Niveau 1: exigences minimales (30 FPS):

-OS: Windows 7/8/10 (64 bits)

-RAM: 4 GM

-CPU: Intel i3-370 M

-GPU: Intel HD 3000 (1 Go de VRAM)

Niveau 2: exigences recommandées (60+ FPS)

-OS: Windows 7/8/10 (64 bits)

-RAM: 4 GM

-CPU: Intel i3-370 M

-GPU: Intel HD 3000 (1 Go de VRAM)

Niveau 3: exigences haut de gamme (144+ FPS)

-OS: Windows 7/8/10 (64 bits)

-RAM: 4 GM

-CPU: Intel Core i5-4460 3,2 GHz

-GPU: Nvidia GTX 1050 Ti (1 Go de VRAM)

Les performances des différents niveaux varient et s’améliorent avec un meilleur matériel. Il est facile de voir que la conception réfléchie de Valorant satisfait la majorité des plates-formes PC actuelles. Pour rappel, les CPU et GPU minimums et recommandés publiés il y a près de 10 ans. L’Intel i3-370 M sorti en août 2010 et l’Intel HD Graphics 3000 ont été annoncés en 2011. Les joueurs sur PC trouvent toujours un moyen d’allonger la durée de vie de leur matériel coûteux. Pourtant, la plupart des équipements de cette époque sont incompatibles avec les cartes mères de génération actuelle et ont donc été supprimés.

La conception réfléchie de Riot Games arrive à un moment où les jeux PC poussent pour le prochain périphérique plus grand et meilleur. La conception de jeux est devenue de plus en plus compliquée, rendant parfois les titres triple-A illisibles pour les ordinateurs bas de gamme et les ordinateurs portables non destinés aux jeux. La capacité de Valorant à bien fonctionner sur une large gamme d’ordinateurs est intelligente car elle élargit considérablement la démographie. Tous les joueurs sur PC, en particulier sur le côté le plus jeune du spectre, n’ont pas accès à un équipement de jeu haut de gamme. Créer un jeu avec un design visuel de haute qualité et un gameplay attrayant est une chose, mais le rendre accessible dans une industrie où il existe un énorme fossé matériel est une tâche en soi. Ces spécifications donnent une idée générale de ce qui est nécessaire pour jouer Valorant. Cependant, le véritable test de la revendication de Riot interviendra lors de la bêta fermée du jeu.

Valorant sortira pour la plupart des régions du monde PC à l’été 2020.

Source: PC Gamer

Combien de temps dure la démo de Final Fantasy 7 Remake?

