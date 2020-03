Valorant sera le nouveau tireur de Riot Games pour ce 2020

Riot Games vient de confirmer aujourd’hui le prochain lancement de son jeu de tir à la première personne attendu, jusqu’ici connu sous le nom de Projet A, et qui arrivera au cours de cet été 2020 sous le nom de Valorant.

Gardant le modèle du reste des jeux de Riot comme LoL, TFT ou le plus récent Runeterra, Valorant arrivera comme un jeu gratuit et «Free to play», avec l’option d’achats intégrés.

Ainsi, il a également été révélé que le jeu suivra dans le sillage des principaux tireurs compétitifs actuels, avec des affrontements en équipe de cinq contre cinq basés sur des rondes d’attaquants et de défenseurs.

Mais la grande nouveauté vient de ce propre système de jeu. Et c’est que le grand frénétisme qui nous promet se reflète parfaitement dans les 24 tours que chaque match aura, et qui se concentrera principalement sur les différentes capacités des nouveaux personnages originaux.

Cependant, et comme prévu, Valorant récompensera les joueurs qui, avec cette vitesse et cette quantité de tirs, sont capables de fournir une approche tactique et stratégique aux batailles, car contrairement à d’autres titres comme Overwatch, nous n’aurons qu’une utilisation de capacité spéciale pour chaque tour.





“Tout au long du développement de VALORANT, nous avons voulu maintenir les valeurs fondamentales d’un tireur tactique compétitif: tirs précis, tirs mortels et planification stratégique”, a-t-il confirmé Anna Donlon, productrice exécutive du jeu. “En ajoutant des compétences uniques aux personnages qui complètent l’utilisation des armes du jeu, nous pensons que nous étendons l’expérience traditionnelle des tireurs tactiques et apportons quelque chose de nouveau au genre.”

Et est-ce que Riot joue un énorme engagement pour l’expansion de leurs jeux, donc avec un énorme investissement à la fois dans Valorant lui-même et dans le back-end technique, qui, au fur et à mesure que la société progresse, inclura dans sa sortie des serveurs dédiés de 128 tics pour tous les acteurs mondiaux, un netcode personnalisé, des serveurs autorisés et de la prévention et détection anti-triche

Selon Donlon: «Nous espérons que le lancement de Valorant sera le début de une relation à long terme avec les fans de jeux tactiques FPS à travers le monde. “

Bien que pour le moment les préinscriptions n’aient pas encore été ouvertes pour participer à leurs premiers bêtas, nous pouvons déjà voir certains des principaux détails sur leur site officiel, où nous pouvons également nous abonner à une newsletter.