Valve lance de nouvelles fonctionnalités de recherche pour Steam et publie la version 1.0 de «DOTA Underlords» – .

Steam offre désormais la possibilité de filtrer les recherches par prix et d’exclure certaines balises, parmi de nombreuses autres options. (Capture d’écran Steam)

Valve Software a annoncé cette semaine le lancement d’un nouvel ensemble de fonctionnalités de recherche pour sa populaire boutique en ligne Steam, ainsi que la sortie officielle 1.0 du succès Early Access de l’été dernier, DOTA Underlords.

Les nouvelles fonctionnalités de Steam incluent la possibilité d’affiner vos recherches par prix de jeu, d’inclure et d’exclure des balises spécifiques, de filtrer une recherche pour n’inclure que les jeux actuellement en vente ou d’exclure les jeux que vous avez déjà dans votre bibliothèque et de supprimer les résultats de recherche basé sur la compatibilité VR.

Steam propose également désormais une option de “défilement infini”, de sorte que lorsque vous approchez du bas de vos résultats, vous chargez automatiquement plus d’options plutôt que d’être obligé de cliquer sur la page suivante.

Bien que beaucoup d’entre eux semblent être des ajouts raisonnablement de bon sens, les nouvelles fonctionnalités de recherche marquent une réponse de Valve à un problème que Steam a rencontré au cours des deux dernières années. En raison d’une série de réglages en coulisses par Valve à la fin de 2018, traitant de la façon dont les jeux sur la vitrine étaient pondérés pour les requêtes de recherche, les éditeurs indépendants sur Steam ont dû faire face à une forte baisse de la découvrabilité de leurs jeux.

(Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les développeurs indépendants demandent toujours à leurs fans de souhaiter leurs jeux sur Steam, c’est à cause de cette modification de l’algorithme de Steam. Plus il y a de listes de souhaits sur un jeu, plus il apparaîtra probablement dans la recherche d’un client résultats.)

Steam travaille tranquillement sur ce correctif potentiel depuis au moins septembre de l’année dernière, au moyen d’expériences dans Steam Labs.

Bellevue, basée à Washington, a également annoncé mardi que son nouveau jeu Defence of the Ancients, DOTA Underlords, avait officiellement quitté le programme Early Access. Underlords a été initialement publié en janvier de l’année dernière et a rapidement rassemblé un public, avec plus de sept millions de joueurs en avril suivant.

Underlords est le point de vue de Valve sur un sous-genre relativement nouveau, le «batteur automatique», un jeu de stratégie compétitif avec une forte influence des échecs. Au lieu de contrôler les pièces sur le plateau, les joueurs d’un combattant automatique mettent en place leurs unités pendant une phase de préparation, puis les envoient sur le champ de bataille sans autre intervention directe. Vous enroulez vos troupes, puis les regardez partir.

Ce qui est drôle avec Underlords, c’est qu’il est basé fortement sur un mod communautaire pour Valve’s Defense of the Ancients 2, appelé Dota Auto Chess. DOTA2 lui-même a démarré de la même manière, étant une suite de Defense of the Ancients, un jeu qui a évolué à partir d’un mod multijoueur pour Warcraft III: Reign of Chaos de 2002. (Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi un grand nombre de personnages DOTA ne ressemblaient qu’à des versions légèrement hors marque de divers héros Warcraft, alors voilà.)

Underlords est donc un mod d’un mod d’une suite à un mod. C’est l’arrière-arrière-petit-enfant de Warcraft III.

DOTA Underlords est gratuit pour jouer sur PC et Linux via Steam, ainsi que sur les appareils mobiles iOS et Android. Vous pouvez acheter un «pass de combat» de 4,99 $ qui vous donne droit à diverses récompenses cosmétiques spéciales dans le jeu, mais Valve a pris soin de dire que bon nombre des mêmes récompenses peuvent être gagnées gratuitement simplement au cours du jeu.

Valve a également annoncé qu’à partir de mercredi matin, la société sollicite des propositions de villes du monde entier pour accueillir les 11èmes championnats internationaux DOTA2, souvent juste appelés «l’International», à l’été 2021.

Le circuit professionnel DOTA2 fête son 10e anniversaire cette année, l’international 2020 étant prévu en août sur le site d’Ericsson Globe à Stockholm, en Suède. Le tournoi international 2019 a été remarquable pour avoir présenté le plus gros prize pool d’un événement d’esports à ce jour, avec plus de 33 millions de dollars répartis entre ses finalistes et gagnants.