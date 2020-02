Vancouver, Washington. La start-up marketing ZoomInfo dépose une introduction en bourse de 500 millions de dollars – .

Henry Schuck, PDG de ZoomInfo. (ZoomInfoPhoto)

ZoomInfo, une société de logiciels de marketing basée à Vancouver (Washington), a déposé une demande d’introduction en bourse de 500 millions de dollars qui ferait d’elle la première entreprise de la région de Portland à entrer en bourse depuis nLight il y a près de deux ans.

L’entreprise de 13 ans, anciennement DiscoverOrg, a acquis et pris le nom de ZoomInfo l’année dernière. Il aide les équipes marketing à personnaliser les arguments de vente en fournissant des données sur les entreprises et les dirigeants.

La startup a généré 293,3 millions de dollars de revenus en 2019, soit plus du double de ses revenus de 144 millions de dollars en 2018, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La perte nette de ZoomInfo a presque triplé de 2018 à 2019, passant de 28,6 millions de dollars à 78 millions de dollars.

ZoomInfo a acquis Komiko, une start-up CRM de Seattle âgée de 4 ans, en novembre et a acheté la startup de vérification d’email NeverBounce en mars. Cette semaine, le PDG de Smartsheet, Mark Mader, et le directeur financier de RingCentral, Mitesh Dhruv, ont rejoint le conseil d’administration de la société.