Vanessa Lachey défend une réponse maladroite au sujet du cadeau de Jessica Simpson

Hôte de L’amour est aveugle, Vanessa Lachey a défendu sa réponse maladroite de nier avoir jamais offert un cadeau à Jessica Simpson. Vanessa était catégorique: elle n’a jamais envoyé de cadeau pour bébé à Simpson et n’a même pas son adresse.

Récemment, Jessica Simpson a remercié son ex-mari Nick Lachey et sa femme Vanessa Lachey de lui avoir envoyé un cadeau après la naissance d’un enfant. Cependant, dans une interview maladroite avec Hoda Kotb sur le Today Show, le couple nie ne jamais lui en avoir envoyé un. Pendant que Simpson fait sa tournée de presse pour ses nouveaux mémoires, son ex-mari, Nick et sa femme Vanessa font leur propre arrêt de presse pour l’émission de télé-réalité qu’ils organisent, Love is Blind.

Il semblerait que l’honnêteté n’était pas la meilleure politique pour Vanessa, car elle a été bombardée de courrier haineux après son interview matinale avec son mari Nick. Au cours de l’épisode de lundi, l’animatrice de téléréalité est apparue confuse lorsqu’elle a tenté de s’adresser à l’éléphant dans la pièce. La réaction de Vanessa de ne pas envoyer de cadeau à Simpson n’a pas été tolérée par les fans car ils l’ont qualifiée de classe et de petite. Kotb était en train de dire à Nick et Vanessa que Simpson était heureux pour eux et a révélé que Simpson se souvenait qu ‘”Ils m’ont envoyé quelque chose de beau” auquel Vanessa a rapidement réagi avec un non.

Vanessa s’est adressée à Twitter (via Too Fab) pour se défendre contre les ennemis en disant qu’elle se sentait mal à l’aise d’accepter le crédit pour quelque chose qu’elle n’a pas fait. Elle a abordé l’interview en disant qu’elle disait juste la vérité car elle voulait s’assurer qu’elle était véridique avec les téléspectateurs. Les fans ont également attaqué Kotb pour ne pas avoir fait ses recherches et à la fin induire en erreur ses invités et les téléspectateurs du matin. La plupart des fans se sentaient comme si la station gênante était évitable avec un tweet de fan “Je pense que ce n’était pas 10000% nécessaire.” Après avoir combattu de nombreux trolls, Vanessa a fini par céder en leur demandant si elle avait prétendu offrir le cadeau à la télévision nationale en disant: «Pouvons-nous en finir?

Espérons que la chaleur s’apaisera assez tôt pour que Nick et Vanessa puissent reprendre une vie quotidienne semi-normale. En ce moment, le couple continue de parler de sa tournée de presse pour sa nouvelle émission de télé-réalité L’amour est aveugle, qui sera diffusé plus tard ce mois-ci sur Netflix.

