Vélos électriques gratuits: voici comment saisir l’opportunité

Lorsque nous parlons de la mobilité du futur, nous pensons immédiatement à voitures électriques ou des moteurs alimentés par certains carburant innovant et annonce zéro émission.

Souvent, cependant, nous oublions de mentionner les moyens les plus simples, mais les plus élémentaires, mobilité surtout urbain: la vélos. En Italie, la culture de l’utilisation de ce médium voyager dans de petites villespourtant, il est extrêmement extensible, confortable et surtout il n’a aucun impact sur l’environnement. En effet, il vous permet également de rester en forme.

Plusieurs incitations ont été menées pour encourager l’utilisation du vélo campagnes, mais probablement le moyen le plus immédiat de convaincre les citoyens de l’utiliser – pour ceux qui ne le font pas déjà – est de créer des incitations économiques à l’utilisation. Et c’est ce qui se passera dans ces 10 régions grâce au ministère des transports.

Vélo électrique gratuit: voici comment l’obtenir

À l’initiative du ministère susmentionné, dans le Loi de finances 2020 l’occasion est envisagée obtenez un vélo électrique gratuitement, ou bien un compensation des frais d’abonnement aux transports publics jusqu’à maximum de 1500 euros.

L’obligation d’y accéder est de gratter une vieille voiture à moteur polluant, notamment voitures jusqu’à Euro 3, par 31 décembre 2021. Les citoyens qui décident de se débarrasser peuvent également tomber dans cette catégorie motos ou cyclomoteurs, toujours jusqu’à 3 euros: dans ce cas, le bonus payé sera égal à 500 euros.

L’incitation sera accordée sous forme de bon pour l’achat d’un nouveau vélo électrique ou comme mentionné pour vous abonner aux services de transport public, des bons qui seront utilisable dans les 3 ans suivant son émission.

Mais pour qui est-ce? Les citoyens qui pourront l’utiliser sont les résidents de zones métropolitaines de plus de 50 000 habitants – ou en tout cas des communes des zones les plus critiques du point de vue des conditions environnementales – des régions suivantes:

Campanie

Lazio

Ligurie

Lombardie

Piémont

Pouilles

Sicile

toscane

Ombrie

Vénétie.