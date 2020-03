vendredi 13 les fans se sont souvent demandé comment Jason Voorhees semblait toujours avoir une longueur d’avance sur sa proie, et le remake de 2009 explique les choses. Lorsque Jason a massacré les victimes pour la première fois le vendredi 13, partie 2, il était un adversaire résolument humain, courant réellement après ses cibles et capable d’être combattu temporairement avec force physique. Alors que la franchise se poursuivait, Jason est devenu progressivement plus surhumain dans la façon dont il était en mesure de toujours rattraper ses victimes, quelle que soit la vitesse à laquelle elles se déplaçaient.

C’était malgré le fait que la vitesse de Jason à suivre son fourrage de machette prévu semblait juste devenir plus lente et plus méthodique au fil du temps. La capacité de Jason à manœuvrer ses cibles n’est devenue plus inexplicable qu’une fois qu’il a été ressuscité en tant que zombie, avec l’apogée de cela à venir vendredi le 13e partie 8: Jason prend Manhattan, dans lequel la capacité de Jason à entrer en contact avec les gens ne peut logiquement être mise à la craie à lui téléporter.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Vendredi 13, le redémarrage a été presque trouvé. Images: pourquoi cela ne s’est pas produit

Alors que le remake du vendredi 13 2009 a tendance à diviser les fans, les cinéastes derrière lui ont au moins tenté d’expliquer certaines des choses les plus difficiles à comprendre à propos de Jason et de son fonctionnement. Un tel changement sert à expliquer exactement comment il se faufile constamment derrière ou devant sa proie sans être remarqué.

Vendredi 13 juillet 2009 explique pourquoi Jason vous attrape toujours (malgré la marche)

Vendredi 13 2009, Jason Voorhees n’a pas seulement une cabane délabrée dans les bois près de Camp Crystal Lake, il est plutôt transformé en un grand repaire souterrain du Dr Evil-esque. Le pad de Jason n’a peut-être pas de requins avec des faisceaux laser effrayants attachés à leur tête, mais il a plusieurs pièces, des pièges et des tunnels se connectant à des endroits partout dans Crystal Lake. Jason utilise ces tunnels pour se déplacer rapidement sur le terrain de camping, et a également des pièges positionnés à différents endroits qui, s’ils sont déclenchés, déclenchent des alarmes pour Jason ci-dessous.

Ces fonctionnalités permettent à Jason d’utiliser des raccourcis autour du camp pour se placer devant ou derrière des victimes sans méfiance, et savoir depuis son repaire où exactement les gens pourraient fouiner au-dessus. Bien sûr, on pourrait dire que Jason voyage toujours de manière irréaliste, dans des tunnels ou autre, mais au moins l’équipe derrière le vendredi 13 remake a tenté de justifier l’un des traits de caractère les plus connus et les plus inexpliqués de Jason. Rien de tout cela n’explique pourquoi il fait soudainement des prisonniers dans le remake, mais c’est son propre sujet de discussion.

Plus: Tommy Jarvis est presque revenu dans le vendredi 13e remake (pourquoi il a été coupé)

Dragon Ball: Pourquoi Ultimate Gohan ne va pas Super Saiyan

A propos de l’auteur

Michael Kennedy est un passionné de cinéma et de télévision qui travaille pour . à divers titres depuis 2014. Pendant cette période, Michael a écrit plus de 2000 articles pour le site, travaillant d’abord uniquement comme rédacteur, puis plus tard comme rédacteur principal et rédacteur en chef adjoint. Plus récemment, Michael a aidé à lancer la nouvelle section d’horreur de ., et est maintenant le rédacteur principal en ce qui concerne toutes les choses effrayantes. Originaire de Floride, Michael est passionné par la culture pop et a obtenu un diplôme d’AS en production cinématographique en 2012. Il aime également les films Marvel et DC et souhaite que tous les fans de super-héros puissent s’entendre. Lorsqu’il n’écrit pas, Michael aime aller à des concerts, participer à la lutte professionnelle en direct et débattre de la culture pop. Membre de longue date de la famille ., Michael a hâte de continuer à créer du nouveau contenu pour le site pendant de nombreuses années encore.

En savoir plus sur Michael Kennedy