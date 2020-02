Vendredi 13, le redémarrage était presque retrouvé Images: Pourquoi cela ne s’est pas produit

le vendredi 13 La franchise a duré longtemps, mais elle a eu du mal à se remettre sur pied ces dernières années, ce qui a inclus des prises de vue inhabituelles sur la série Slasher.

Depuis ses débuts en 1980, la série du vendredi 13 est devenue l’une des franchises définitives du genre slasher. D’autres séries comme A Nightmare on Elm Street et Halloween sont certainement populaires, mais le vendredi 13 est le seul à envoyer son mastodonte meurtrier dans des endroits comme l’espace ou l’enfer. La série du vendredi 13 a connu des hauts et des bas au fil des ans, mais elle a quand même pu amasser une douzaine de films qui ont fait de Jason Voorhees l’une des plus grandes icônes du genre horreur.

Connexes: le directeur de Gretel & Hansel veut faire le prochain vendredi 13

En dépit de la popularité et de la résilience des films du vendredi 13, cela fait plus d’une décennie depuis la dernière entrée de la série, le redémarrage de Michael Bay produit en 2009. Depuis la sortie du vendredi 13 2009, il y a eu de l’intérêt et des efforts pour organiser une autre sortie pour Jason Voorhees, mais les différends juridiques sur les droits de la série de films et les désaccords créatifs entre les parties ont gardé le vendredi 13 en sommeil. Même si une nouvelle entrée dans la série n’a pas abouti, il y a eu quelques angles extrêmement intéressants à l’étude. Bien que certaines approches aient joué avec les périodes et les lieux, l’une des idées les plus controversées était que le vendredi 13 devienne un film d’horreur trouvé.

Paramount était impatient de sauter sur la tendance des séquences vidéo trouvées avec le nouveau vendredi 13

En 2013, il y avait déjà eu quelques tentatives infructueuses pour remettre Jason sur pied, mais les droits de la franchise étaient désormais détenus par Paramount, qui était optimiste quant à la possibilité de faire fonctionner les choses. 2013 était loin du début des films d’horreur trouvés, mais c’était une époque où de nouveaux angles créatifs sur la structure commençaient à faire des vagues. Paramount était intéressé par la façon dont l’angle de métrage trouvé pourrait rajeunir la franchise, mais les producteurs du redémarrage, Brad Fuller et Andrew Form, n’étaient pas fans de l’approche.

Le problème de Fuller et Form avec la transformation du vendredi 13 en un métrage trouvé est que les films consistent à regarder des gens qui sont traqués et en danger. Pour déplacer les choses là où le spectateur est ostensiblement, la proie supprime cette dimension du film et gâche en quelque sorte la structure de ces films et pourquoi ils ont travaillé dans le passé. Même si Paramount a examiné les arguments pour l’idée, Form et Fuller ont réussi à convaincre le studio de laisser tomber l’idée. Cependant, malgré l’optimisme de Fuller et Form pour l’avenir de la franchise, une nouvelle vendredi 13 le film n’a pas pu se matérialiser. Plusieurs autres angles rejetés pour les redémarrages (y compris une série télévisée sur la CW) ne sont jamais arrivés et même maintenant en 2020, il n’y a pas encore de retour de long métrage au Camp Crystal Lake.

