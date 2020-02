Vendredi saint avec un cadeau et 3 offres spéciales jusqu’à 50 Go

Vodafone il met en œuvre de nombreuses stratégies pour tenter de récupérer ses anciens utilisateurs. En fait, au cours des derniers mois, beaucoup se sont enfuis pour une raison en particulier: les nouvelles offres de iliad. Celles-ci sont arrivées il y a plusieurs mois et à partir de ce moment, Vodafone éprouve de nombreuses difficultés à fidéliser son public.

Pour améliorer le monde du manager de natation anglo-saxon, la grande initiative est venue depuis longtemps, comme vous le savez Vendredi heureux. Depuis aujourd’hui c’est vendredi, un autre cadeau arrive juste pour tous les utilisateurs. Cela consiste en un remise de votre choix entre 25% et 30 euros sur le Adidas. En attendant, voici également trois promotions qui peuvent vous convaincre de revenir dans le monde Vodafone.

Vodafone: voici les trois promotions qui ramèneront de nombreux utilisateurs

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et dans l’Union européenne

50 Go de connexion de données 4,5 G par mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Pour tous les opérateurs virtuels, pour Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

30 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 6 euros par mois

Pour tous ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 12 euros par mois

Pour ceux qui passent par Trois