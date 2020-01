Venom est le sauveur de toute vie dans le futur univers de Marvel

Avertissement: SPOILERS for Venom: The End

Le symbiotique Venin a adopté de nombreux rôles au fil des ans, y compris un costume mystérieux, un uniforme de combat, une combinaison spatiale et la peau d’un T. rex muté. Avec l’aide d’Eddie Brock, le limon changeant de forme a agi comme un ennemi monstrueux, un protecteur mortel, un vengeur et même un père (pour les enfants humains et symbiotes). Dans Venom: The End, Venom a pris son dernier et plus grand titre: sauveur de toute vie biologique.

Venom: The End fait partie de la série de one-shot Marvel The End, dont chacun raconte “l’histoire finale” de son personnage principal. Les offres de cette année illustrent les luttes finales de Captain America, Spider-Man et Deadpool, entre autres, mais aucune de ces histoires n’offre l’étendue massive de la finale de Venom, qui s’étend sur toute la longueur et la largeur de l’univers lui-même dans une histoire sur la vie des êtres qui survivent à l’existence de ce que nous considérons comme l’existence.

Comme le montre la scène d’ouverture, le problème s’articule autour de la bataille ultime entre “Team Biolife” et “The Godminds”, et étant donné que la chronologie du problème le qualifie d ‘”opération de nettoyage” avant “l’extinction finale de toute vie biologique”. “, nous pouvons immédiatement dire que ce n’est pas une bataille que Team Biolife va gagner. Nous pouvons également voir que, même si l’équipe est censée représenter toute la vie biologique, la définition de la “vie biologique” semble ici être strictement limitée aux symbiotes Venom, aux hôtes symbiotes et à cette énorme planète Venomized en arrière-plan. Venom a-t-il infecté toute vie avec lui-même dans le cadre de la bataille contre les Parrains? La réponse est oui … techniquement.

Comme les lecteurs du récent événement Absolute Carnage le savent, chaque fois qu’un symbiote se lie à un hôte, chacun se retrouve avec des traces de l’autre: l’hôte conserve un “codex” de gènes symbiotiques qui agissent comme une archive du symbiote hivemind, tandis que le symbiote conserve un dossier génétique de l’organisme dont il s’est nourri. Cela signifiait que lorsque la vie biologique devenait une marchandise en déclin, Venom agissait comme conservateur en reconstituant ces échantillons en clones humains, un peu comme les méthodes de résurrection actuellement utilisées par les X-Men. En faisant ces clones, Venom a commencé à épisser l’ADN d’autres mammifères, la vie microscopique et même des bactéries pour les rendre moins fragiles. Le résultat est quelque chose comme un humain et comme un mutant, mais tout à fait unique, formé comme un collage de millénaires d’évolution. Ces clones sont parfaitement adaptés à la fois pour être venimisés et pour résister à la conversion en circuits cosmiques, tous sous la protection de Venom lui-même.

Ce numéro, écrit par Adam Warren avec l’art de Chamba, révèle à quel point l’action de science-fiction est ridicule et exagérée. Les efforts de Venom pour préserver à la fois son hôte préféré, puis ses espèces hôtes préférées, se surpassent à chaque page, et l’écrivain et l’artiste impressionnent par leur capacité à se maintenir à travers des flashbacks de mille milliards d’années et de nouveaux personnages sans fin. Warren lance sa narration allitérative à couper le souffle (“psychopathique pétulante”, “tragiquement privée de Tony”) et l’art de Chamba joue avec le sujet, nous montrant des lunettes mémorables comme des neurones venimisés qui transmettent des signaux cérébraux d’un sourire à pleines dents à un autre.

C’est un témoignage de l’évolution de Venom en tant que personnage qu’ils sont à distance crédibles en tant que progéniteur cosmique de l’humanité. À un moment donné, Venom n’était qu’un ennemi meurtrier pour Spider-Man, mais après des décennies d’histoires, la créature à pleines dents est devenue un protagoniste distinct et sympathique. La relation entre le symbiote et Eddie Brock est passée de la simple haine d’un ennemi commun à une camaraderie permanente, chacun se sentant incomplet sans contact avec l’autre. Un trillion d’années dans le futur, les actes de Venom sont en partie l’auto-préservation et en partie un sentiment de tutelle, mais sont finalement un effort pour regagner ce qu’il a perdu: un lien unique avec un mortel spécifique avec lequel il ferait ou détruirait l’univers pour être avec encore.

Venom: The End est en vente maintenant dans votre magasin de bandes dessinées local.

