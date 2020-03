Venom se dirige vers le futur de Marvel (mais comment?) | .

La chevauchée sauvage de Donny Cates continue dans les pages de Venin en juin, alors que l’ancien symbiote sinistre se dirige vers l’avenir dans le prochain arc-en-histoire “Venom Beyond”! Après l’introduction du nouveau Virus adapté aux combats, le joueur adapté à la bataille dans la partie 1, Eddie Brock va faire face à toute sa vie en lui étant arraché morceau par morceau. Mais cette crise viendra-t-elle du présent, ou proviendra-t-elle peut-être de son avenir?

Cates, dont la course acclamée par la critique sur Venom a vu l’anti-héros mangeur de cerveau sauver le monde aux côtés des Avengers et se couper la main dans un rêve de fièvre alimenté psychologiquement, a taquiné dans des interviews passées qu’il avait l’intention de prendre “Venom Beyond” dans le lointain futur. Compte tenu de l’arrivée mystérieuse du Virus sur la scène et de la réintroduction de la sinistre version alternative de Reed Richards connue sous le nom de Maker, les signes semblent indiquer une approche plus savoureuse de la science-fiction du webslinger schizo-affectif, peut-être même un arc dans le temps.

Les sollicitations pour Venom # 27, en vente en juin, dépeignent un Venom souriant se balançant dans une ville qui ressemble à une autre … sauf qu’il est chargé de voitures volantes. Compte tenu de l’introduction de Virus dans le numéro précédent, vêtu d’une version bootleg enchaînée de l’armure d’Iron-Man peinte dans des nuances similaires au costume symbiote de Venom, il est possible que ce Venom ne soit plus au Kansas, métaphoriquement. Ce pourrait être un voyage dans la chronologie futuriste de 2099. Ou ce pourrait être quelque chose de complètement différent. Jetez un œil à la pochette de Ryan Stegman ci-dessous:

Les développements récents dans les pages de Cate’s Venom ont mis de plus en plus l’accent sur le fils séparé d’Eddie, Dylan, culminant dans les pages de Venom # 25, en vente en avril, où Dylan prendra le manteau de Venom pour combattre son propre père, possédé par le symbiote Carnage. Alors que les aperçus semblent indiquer qu’Eddie survivra à cette calamité pour se battre à nouveau, les commentaires de Cate peuvent indiquer une approche légèrement plus à gauche. Dans un futur lointain passé les événements de Venom Island, est-il possible qu’Eddie ne soit plus le porteur du symbiote? Ce Venin du futur pourrait-il être un autre Brock? Peut-être son fils Dylan?

La question du voyage dans le temps ouvre de nombreuses possibilités de narration brillantes, y compris le fait que le titre lui-même “Venom Beyond” pourrait faire allusion à un paysage cauchemardesque futuriste dans la même veine que le monde de “Batman Beyond”. Les fans pourraient être traités par un vieil Eddie Brock, alors qu’il dirige la prochaine génération de justiciers fracturés psychiquement, mais sûrement avec une touche sombre comme Cates est connu pour.

Comme l’identité de Virus est toujours en jeu, ce monde futur pourrait-il pointer vers une confrontation de type Terminator entre une future version d’un personnage Marvel établi? Normie Osborne, le petit-fils de Spidey arch-nemesis Green Goblin, vacille au bord d’une possible méchanceté depuis le début des années 90. Serait-ce le moment de briller avec une petite escapade dans le temps? Seul le temps nous le dira. Et Donny Cates.

Venin # 27 sera en vente en juin.

