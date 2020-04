Venom vs Spider-Man taquiné par Tom Hardy sur Instagram mais ensuite supprimé

Venom: qu’il y ait du carnage La star Tom Hardy taquine apparemment une bataille entre Venom et Spider-Man sur les réseaux sociaux avant de supprimer complètement le post. Hardy a fait ses débuts dans l’univers Marvel sous le nom d’Eddie Brock / Venom dans le film Venom de 2018, qui a été un énorme succès financier. Surpassant les attentes pour gagner 856,1 millions de dollars au box-office mondial, Venom a renforcé les espoirs de Sony pour leur propre univers cinématographique Spider-Man. Une suite a été bientôt commandée, et pendant longtemps, Venom 2 devait arriver en octobre de cette année. Cependant, mardi, le film a reçu à la fois un titre officiel et une toute nouvelle date de sortie: 25 juin 2021.

Hardy reviendra pour Venom: Let There Be Carnage, qui présentera également les débuts officiels de Woody Harrelson’s Cletus Kasady. Cletus a déjà été taquiné dans la scène post-générique de Venom, et les fans ont toujours été impatients d’obtenir plus d’informations sur son rôle dans la suite. Dans les bandes dessinées, Cletus est un tueur en série qui devient plus tard le symbiote vilain Carnage. Comme le titre officiel le suggère, il sera au centre de ce nouveau film, qui a gardé le reste des détails de son intrigue sous le sceau.

Après une journée pleine d’annonces concernant Venom: Let There Be Carnage, Hardy a fait un post sur Instagram qui semblait taquiner un combat entre Venom et sa bande dessinée Nemesis Spider-Man. Le message a été rapidement supprimé, mais l’utilisateur de Twitter Brandon Davis a pu le capturer et le partager séparément. Voyez par vous-même ci-dessous:

La possibilité que Spider-Man apparaisse dans l’un des films dérivés de Sony fait depuis longtemps l’objet de rumeurs. Spider-Man est actuellement joué par Tom Holland dans le MCU, un mouvement qui n’est autorisé qu’en raison d’un accord que Sony a conclu avec Marvel. Alors que Venom est resté séparé du MCU, des rumeurs ont circulé suggérant que la Hollande pourrait faire une apparition dans Venom: Let There Be Carnage. Morbius, l’autre film à venir de Sony, a déjà une connexion MCU confirmée via Michael Keaton’s Vulture, donc une apparition de Spider-Man dans Venom: Let There Be Carnage n’est pas totalement hors de question.

Il est difficile de savoir si Hardy taquinait un camée qui se produirait réellement ou s’il exagérait simplement son film qui venait de recevoir beaucoup d’attention, mais il est intéressant de noter qu’il a finalement supprimé le message. Quelque chose comme un camée Spider-Man serait une grande nouvelle, et que Sony aimerait probablement garder un secret pendant un certain temps. Maintenant que Venom: qu’il y ait du carnage ne sortira pas avant plus d’un an, il faudra probablement un certain temps avant que quoi que ce soit ne soit officialisé.

