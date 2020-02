Vente Amazon: offres sur la clé 4K Fire TV Stick, le cube et plus encore

Si vous recherchez un appareil de streaming bon marché, dirigez-vous vers la vente Fire TV d’Amazon qui se déroule en ce moment. Vous pouvez trouver des réductions sur les appareils Fire les plus vendus d’Amazon, notamment la clé 4K Fire TV Stick.

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir la clé 4K Fire TV Stick en vente au prix de 34,99 $. C’est une remise de 15 $ et le meilleur prix que nous ayons trouvé pour l’appareil de streaming compatible Alexa. Amazon a également le Fire TV Stick en vente pour 24,99 $ et le tout nouveau Fire TV Cube en vente pour 89,99 $.

La clé 4K Fire TV Stick vous permet de diffuser votre contenu préféré en résolution 4K Ultra HD. Branchez simplement la clé sur votre téléviseur, connectez-vous à Internet et regardez vos films et émissions de télévision préférés à partir d’applications comme Hulu, Amazon Video, Netflix, etc. Vous aurez accès à des dizaines de milliers de canaux avec une capacité de stockage pour des milliers d’applications, de jeux et de compétences Alexa. L’appareil Fire comprend également une télécommande vocale Alexa pour que vous puissiez parcourir les émissions, lancer des films, régler le volume et plus complètement les mains libres.

Ces offres sont des offres à durée limitée, et nous ne savons pas combien de temps Amazon aura des appareils Fire en vente, vous devriez donc en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Offres sur les appareils Amazon Fire:

Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote: 49,99 $ 34,99 $ chez Amazon

Diffusez également votre contenu préféré en résolution 4K avec HDR avec la clé 4K Fire TV Stick en vente au prix de 34,99 $. Le lecteur de streaming comprend une télécommande vocale Alexa pour que vous puissiez utiliser votre voix pour contrôler votre téléviseur.

Voir l’offre

Fire TV Stick avec Alexa Voice Remote: 39,99 $ 24,99 $ chez Amazon

Vous pouvez obtenir le Fire TV Stick en vente pour seulement 24,99 $ sur Amazon. Le lecteur de streaming vous permet de profiter de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa et dispose d’une télécommande vocale Alexa.

Voir l’offre

Tout nouveau Fire TV Cube: 119,99 $ 89,99 $ chez Amazon

Vous pouvez obtenir le tout nouveau Fire TV Cube en vente pour 89,99 $ sur Amazon. C’est une remise de 30 $ et le prix le plus bas que nous ayons vu un lecteur de streaming 4K mains libres compatible Alexa.

Voir l’offre

Voir plus de Amazon Fire Stick au meilleur prix et le meilleures offres et ventes de tablettes Amazon Fire à bas prix.

Fire TV Stick 4K en streaming …

Amazon – Fire TV Stick 4K …

Amazon Fire TV Stick 4K …