Vente Best Buy de 3 jours: offres sur l’iPhone, les téléviseurs, les ordinateurs portables, les écouteurs Beats et plus encore

La vente de 3 jours de Best Buy commence aujourd’hui, et le détaillant réduit un certain nombre d’articles technologiques les plus vendus, notamment des offres sur les téléviseurs, les téléphones, les ordinateurs portables, les écouteurs, etc. Vous pouvez obtenir des offres incroyables de grandes marques comme Apple, Samsung, Dell et Amazon.

Les meilleures offres de Best Buy comprennent des réductions sur les produits Apple, comme 250 $ d’économies sur la gamme iPhone 11, une réduction de 200 $ sur le MacBook Air 13 pouces et les écouteurs Powerbeats 3 les plus vendus en vente pour 89,99 $. Si vous recherchez une offre de télévision 4K, Best Buy propose le téléviseur intelligent Samsung 55 pouces à 329,99 $ et le téléviseur Roku TCL 65 pouces à 499,99 $. Vous pouvez également obtenir l’ordinateur portable Dell Inspiron 7000 2-en-1 en vente pour 649,99 $.

Achetez plus d’offres ci-dessous et gardez à l’esprit que la vente de 3 jours de Best Buy se termine le dimanche à minuit, vous devriez donc profiter de ces offres fantastiques pendant que vous le pouvez.

Offres Best Buy:

Écouteurs sans fil Powerbeats 3: 199,99 $ 89,99 $ chez Best Buy

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir une réduction de 110 $ sur les écouteurs sans fil Powerbeats 3. Les écouteurs résistants à la transpiration offrent une autonomie impressionnante de 12 heures et disposent d’une charge de carburant rapide de 5 minutes pour vous donner une heure de lecture lorsque votre batterie est faible.

Casque d’écoute supra-auriculaire sans fil Beats Studio3: 349,99 $ 199,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir les écouteurs Beats Studio 3 les plus vendus en vente pour 200 $ chez Best Buy. C’est le meilleur prix que nous ayons trouvé pour les écouteurs sans fil qui incluent la technologie antibruit et sont disponibles dans votre choix de couleur de sable gris ou désertique.

Téléviseur intelligent UHD 4K de 55 pouces de la série NU6900 de Samsung: 379,99 $ 329,99 $ chez Best Buy

Obtenez le téléviseur Samsung 55 pouces 4K le plus vendu en vente pour seulement 329,99 $. Le téléviseur Ultra HD dispose de capacités intelligentes pour que vous puissiez diffuser vos films et émissions de télévision préférés à partir de l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Téléviseur intelligent 4K UHD TCL série 5 de 65 pouces: 699,99 $ 499,99 $ chez Best Buy

Un prix fantastique pour un téléviseur grand écran riche en fonctionnalités, vous pouvez obtenir le téléviseur 4K TCL 65 pouces en vente pour 499,99 $. Le téléviseur intelligent possède l’expérience Roku intégrée qui vous permet de diffuser à partir d’applications comme Netflix, Hulu, Disney Plus et plus encore.

Ordinateur portable 2-en-1 Dell Inspiron 7000: 849,99 $ 649,99 $ chez Best Buy

L’ordinateur portable Dell Inspiron 7000 2-en-1 bénéficie d’une réduction de 200 $ chez Best Buy. L’ordinateur portable polyvalent dispose d’un écran tactile de 13,3 pouces et contient 8 Go de RAM, 512 Go SSD et un processeur mobile Intel Core i5-10210U de 10e génération.

Apple MacBook Air: 1099,99 $ 899,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 200 $ sur le MacBook Air 13,3 pouces chez Best Buy. Le dernier modèle d’ordinateurs portables contient 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et un processeur Intel Core i5 bicœur de 8e génération.

Apple MacBook Pro: 1 299,99 $ 1049,99 $ chez Best Buy

Obtenez le MacBook Pro 13 pouces en vente au prix de 1049,99 $ chez Best Buy. Le puissant ordinateur portable dispose d’un écran Retina avec une barre tactile et intègre un processeur Intel Core i5 quadricœur de 8e génération, 32 Go de RAM et 128 Go de stockage.

