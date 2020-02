Vente d’Apple Watch chez Walmart: offres sur l’Apple Watch 3 et 5 pour la Saint Valentin

La Saint-Valentin est dans moins de deux semaines et si vous cherchez à économiser de l’argent sur le cadeau parfait, alors vous êtes au bon endroit. Le guide cadeau V-Day de Walmart comprend des réductions sur des articles technologiques populaires, comme l’Apple Watch la plus vendue.

À l’heure actuelle, Walmart propose l’Apple Watch Series 3 en vente au prix de 189 $. C’est une remise de 90 $ et le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour la montre intelligente 38 mm. Walmart a également l’Apple Watch 3 avec cellulaire en vente pour 229 $ et la toute nouvelle Apple Watch 5 en vente pour 384 $.

L’Apple Watch 3 regorge de fonctionnalités axées sur la santé et la remise en forme tout en vous gardant connecté. La montre intelligente surveille l’activité, les entraînements et les calories brûlées et offre une surveillance de la fréquence cardiaque 24/7. La montre intelligente à l’épreuve de la natation vous avertira même lorsqu’un rythme cardiaque anormalement élevé ou bas est détecté et dispose d’une application de respiration pour aider à lutter contre le stress quotidien. La montre de la série 3 offre une autonomie de 18 heures et comprend des fonctionnalités de base de smartwatch telles que la possibilité de passer des appels, d’envoyer des messages et de recevoir des notifications.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, c’est le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour l’Apple Watch Series 3 et une offre fantastique pour une montre intelligente riche en fonctionnalités. Nous ne savons pas combien de temps Walmart aura l’Apple Watch à ce prix record, vous devez donc agir rapidement avant sa disparition.

Offres Apple Watch:

GPS Apple Watch Series 3, 38 mm: 279 $ 189 $ chez Walmart

Walmart a de retour l’Apple Watch Series 3 en stock et en vente pour 189 $. La montre intelligente de 38 mm est dotée d’une surveillance de la fréquence cardiaque et de la technologie GPS et est disponible dans une bande sport en noir et blanc.

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular, 38 mm: 379 $ 229 $ chez Walmart

Si vous êtes intéressé par un forfait cellulaire, Walmart propose l’Apple Watch Series 3 avec cellulaire en vente pour 229 $. La montre intelligente de la série 3 comprend une connectivité LTE, qui vous permet d’obtenir une connectivité Internet et téléphonique sur votre montre même lorsque votre iPhone est loin.

Apple Watch Series 5 GPS, 40 mm: 399 $ 384 $ chez Walmart

Walmart a la toute nouvelle Apple Watch 5 de 40 mm en vente pour 384 $. La dernière montre intelligente dispose d’un écran Retina Always-On et comprend une application ECG mise à jour.

Plus de ventes aux États-Unis pour la Saint-Valentin

