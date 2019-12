Vente de films de vacances Apple: 4K à partir de 5 $, offres groupées et bien plus encore

Après la grande vente de l'App Store d'hier, Apple a maintenant tourné son attention vers les films et les émissions de télévision. Chaque année à cette époque, Apple déploie de nouveaux bas absolus dans presque tous les genres, y compris les versions récentes, les anciens classiques et plus encore. Assurez-vous de prêter une attention particulière à la section ci-dessous, qui offre des économies encore plus importantes et est un excellent moyen d'agrandir rapidement votre bibliothèque. Rendez-vous ci-dessous pour voir tous nos meilleurs choix de la vente de films et d'émissions télévisées d'Apple cette année.

Des offres groupées soulignent la vente de films des fêtes

Chaque vente de films de vacances Apple offre des remises notables, mais les offres groupées offrent encore plus de valeur. Vous économisez en achetant plusieurs films ensemble, mais avec de nouvelles baisses de prix aujourd'hui, il existe encore de meilleures offres. Voici nos meilleurs choix:

Série complète de séries télévisées

Parallèlement à de nombreuses offres de films, Apple déploie également diverses baisses de prix sur des saisons complètes d'émissions de télévision. Vous trouverez ci-dessous des succès récents et quelques anciens.

Les baisses de prix 4K abondent pour les vacances

Apple a été un peu plus disposé à réduire sa bibliothèque de contenu 4K au cours du second semestre de 2019. Mais nous n'avons jamais vu autant de titres 4K en vente que ceux présentés dans la promotion d'aujourd'hui. Voici nos meilleurs choix:

