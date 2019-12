Vente de Noël Anker, cartes-cadeaux iTunes, plus de rabais aujourd'hui

Les meilleures offres du lundi incluent la vente de la semaine de Noël d'Anker, 15% de réduction sur les cartes-cadeaux iTunes et l'iPhone 11 est gratuit. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans les dernières 9to5Toys Heure du déjeuner.

La vente de la semaine de Noël d'Anker commence à 12 $

La vitrine Amazon d'Anker regorge d'une sélection d'offres pour la semaine de Noël, de réductions sur les accessoires de smartphones populaires et bien plus encore. Notre premier choix est le générateur portable Powerhouse 200 pour 200 $. Il se vend généralement à 300 $, et l'accord d'aujourd'hui est le deuxième meilleur que nous ayons suivi en 2019. Nous l'avons adoré dans notre examen pratique, notant qu'il s'agit d'un centrale pour camper, charger des drones et autres activités. Livré avec une batterie interne de 57600 mAh et des ports USB-C et A désignés, ainsi qu'une connectivité DC et AC. Idéal si vous avez besoin de mettre sous tension des drones, votre MacBook et plus encore lors de vos déplacements. Découvrez le reste de la vente de Noël d'Anker ici pour en savoir plus sur 12 $.

Cartes-cadeaux App Store / iTunes 15% de réduction

Amazon et Best Buy prennent actuellement 15% de réduction Cartes-cadeaux App Store et iTunes. Vous recevrez votre crédit en quelques heures par e-mail. Avec d'énormes ventes numériques en cours pour les vitrines d'applications et de films / TV, c'est un excellent moyen de tirer encore plus parti de vos économies. C'est également un excellent cadeau de Noël, un cadeau de dernière minute ou un moyen de mettre à jour votre nouvel iPhone ou iPad avec de nouvelles applications cette saison des fêtes. Termes et conditions complets ci-dessous.

iPhone 11 est GRATUIT avec échange sur Sprint

Sprint propose l'iPhone 11 pour GRATUIT lorsque vous échangez une poignée d'appareils éligibles, y compris un iPhone 6s ou plus récent ou certains smartphones Galaxy ou Pixel (S9 ou plus récent, Pixel 3 / a / XL). Vous serez enfermé dans un bail de 18 mois, ce qui nécessite généralement un paiement de 20 $ ou plus par mois chez Sprint. Les conditions générales complètes sont disponibles ci-dessous. L'iPhone 11 comprend un nouveau système à double caméra avec une autonomie «toute la journée», de nouvelles couleurs et un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces. C'est une excellente option si vous souhaitez ignorer les fonctionnalités haut de gamme de l'iPhone 11 Pro / Max, et il est difficile de battre le prix ici. Rendez-vous dès aujourd'hui dans votre magasin Sprint local pour profiter de cette offre comme idée de cadeau de Noël de dernière minute.

Jusqu'à 30 $ de rabais sur les concentrateurs USB-C les plus vendus + 25% de rabais sur le reste

HYPER fait une vente flash de vacances avec jusqu'à 30 $ de réduction sur leurs hubs USB-C les plus vendus. Pour tout le reste sur HyperShop.com, utilisez DEC25 code promo pour obtenir 25% de réduction sur les concentrateurs USB-C primés, les chargeurs sans fil, les batteries, les câbles et bien plus encore.

15% de réduction sur la station de voyage USB-C à 5 ports OWC à partir de 28 $

La station d'accueil de voyage OWC USB-C est une station d'accueil de voyage à 5 ports avec jusqu'à 60 W de capacité de transfert d'énergie et suffisamment petite pour tenir dans votre poche. Il comprend 2 ports USB 3.1 Gen 1, un port USB-C avec relais d'alimentation, un lecteur de carte SD et HMDI 2.0 avec prise en charge des écrans 4K. Bénéficiez de 15% de réduction sur le Dock de voyage USB-C à 5 ports OWC à partir de 28 $ (appliqué automatiquement au moment du paiement).

