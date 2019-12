Vente de Noël sur le portail Facebook: achetez deux appareils et économisez 50 $

Économisez sur la gamme Portal pour toute la famille avec cette offre à durée limitée de Facebook. À partir de maintenant jusqu'au 31 décembre, vous pouvez économiser 50 $ en achetant deux appareils Facebook Portal.

La gamme Portal fait partie de la mission de Facebook d'améliorer les appels vidéo en les rendant totalement mains libres et sans distraction. Chaque appareil Portal vous permet de passer des appels vidéo et dispose d'une caméra intelligente qui effectue automatiquement des panoramiques et des zooms pour suivre l'action, vous permettant de vous déplacer et de parler librement tout en restant dans le cadre.

Le portail compatible avec Alexa fonctionne également avec d'autres appareils intelligents pour la maison afin que vous puissiez voir qui est à la porte d'entrée, regarder les nouvelles, consulter la météo, etc. – le tout entièrement mains libres. Facebook sait que la confidentialité est une grande préoccupation, il a donc activé les contrôles qui vous permettent de désactiver facilement la caméra et le microphone, tout en garantissant que les appels vidéo sont toujours cryptés.

Nous avons répertorié ci-dessous les quatre différents appareils Portal à choisir, qui sont tous inclus dans cette promotion. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, cette offre se termine le 31 décembre et Facebook offre également la livraison gratuite sur toutes les commandes.

Offres sur le portail Facebook:

Apprenez-en plus sur le portail de Facebook grâce à notre pratique Revue de TV sur le portail Facebook.