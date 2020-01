Vente de nouvel an énorme: Star Wars, Marvel et jouets Disney, Funko Pops jusqu’à 90% de réduction

Pour célébrer l’arrivée de 2020, Entertainment Earth organise une vente du Nouvel An sur des figurines d’action, des Funko Pops, des statues, des peluches et bien plus encore de certaines des franchises de divertissement les plus populaires de la planète. Vous trouverez des réductions allant jusqu’à 90% sur tout, des figurines Star Wars à Marvel et DC Funko Pops en passant par la verrerie Doctor Who.

La vente du Nouvel An de Entertainment Earth se déroule jusqu’au 14 janvier et comprend plus de 900 produits différents. Certains des points forts de la vente comprennent des rabais importants sur les impressionnantes figurines d’action Star Wars Black Series d’Hasbro et un large assortiment de figurines Funko Pop et de vinyle à partir d’environ 3 $ la pièce.

Vous pouvez parcourir toute la vente sur Entertainment Earth. Le détaillant en ligne simplifie les choses, car vous pouvez facilement affiner les résultats de recherche pour ne voir que ce qui vous intéresse. Vous pouvez commencer par choisir un thème (franchise de divertissement), puis affiner les résultats par caractères spécifiques. Alternativement, vous pouvez rechercher par fabricant. Donc, si vous n’êtes intéressé que par Funko Pops, vous pouvez facilement effacer tous les éléments non Funko de vos résultats.

Si vous cherchez à étendre votre collection de Funko Pops, voici quelques-uns de nos choix pour les meilleures offres Pop dans la vente du Nouvel An de Entertainment Earth.

Meilleures offres Funko Pop à Entertainment Earth

Il y a beaucoup plus que des Funko Pops dans la vente, surtout en ce qui concerne Star Wars; Découvrez quelques-uns de nos favoris ci-dessous.

Figurines d’action Star Wars Black Series

Star Wars The Black Series figurines de six pouces (8 chiffres) | 72 $ (175 $)

La vague 16 des figurines Black Series Star Wars de Hasbro comprend huit chiffres au total, bien que deux soient des doublons. Chaque chiffre oscille normalement autour de 20 $, mais vous pouvez saisir le lot pour moins de 10 dollars par chiffre. Voici ce que vous obtenez:

Han Solo (2) Range Trooper (2) Grand Moff TarkinLando CalrissianJawaDeath Star TrooperStar Wars figurines vintage

Figurines d’action Star Wars Vintage Collection (8 chiffres) | 54 $ (110 $)

Sur le modèle des anciennes figurines de style Kenner publiées dans les années 70 et 80, vous pouvez obtenir une vague de plus de 50%. Comme les figurines Black Series ci-dessus, la collection Vintage comprend huit figurines (deux doublons).

ReyKylo RenJyn ErsoHoth Soldat rebelle Leader suprême Snoke (2) Stormtrooper du premier ordre (2) Star Wars: The Force Awakens TIE Fighter

Star Wars: The Force Awakens TIE Fighter en métal moulé | 29,79 $ (70 $)

Fabriqué par Hot Wheels, cet objet de collection Star Wars haut de gamme se présente à 6 pouces par 3,5 pouces. Ce chasseur TIE de premier ordre est basé sur le design de The Force Awakens et est entièrement en métal moulé sous pression, ce qui lui donne une sensation et un aspect de qualité.

