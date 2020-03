Vente de printemps GOG avec 2500 jeux en vente

La vente de printemps du GOG est là et peut être une autre aide pour traverser les confinements du coronavirus sans s’ennuyer.

GOG est l’une des meilleures alternatives à Steam, le grand leader des plateformes de distribution de jeux vidéo numériques. Il appartient à la société polonaise CD Projekt et est spécialisé dans les jeux classiques plus anciens et porte le drapeau que tout ce qu’il propose est Sans DRM et par conséquent, l’utilisateur n’a pas à installer un client spécial pour télécharger ou exécuter les jeux, ni à être connecté à Internet ou au compte GOG pour jouer.

Récemment, il a annoncé un autre grand avantage, la possibilité de retourner un jeu et d’obtenir un remboursement jusqu’à 30 jours après l’achatque vous l’ayez téléchargé, exécuté ou joué pendant des heures. Une pratique fantastique pour les tests qui se poursuivra tant que les joueurs n’en abuseront pas.

Soldes de printemps GOG

La vérité est que nous aimons ce magasin. Il a une bonne communauté, des forums, un canal IRC (non officiel) et un groupe sur le même Steam. La communauté propose également des jeux qu’elle aimerait acheter et GOG essaie de s’emparer de la distribution. Ils organisent des promotions presque chaque semaine (généralement du vendredi au dimanche) où vous pouvez trouver de vrais bijoux à bas prix.

Les promotions de chaque station sont généralement -comme sur Steam- le meilleur de l’année et c’est un bon moyen d’acquérir ce jeu que vous avez en attente. En plus des offres de jeu individuelles, les joueurs peuvent créer leurs propres packs et débloquer des remises supplémentaires en achetant 3 jeux (5% de remise supplémentaire) ou en obtenant une remise supplémentaire de 10% lors de l’achat de 5 jeux ou plus. Il propose également des packages pré-construits comme:

Package Ubisoft: Settlers 3: Ultimate Collection (-50%), Far Cry (-60%), Heroes of Might et Magic 3: Complete (-75%), et autres.

Deep Silver: Outward Package (-50%), Pathfinder: Kingmaker – Explorer Edition (-60%), Saints Row IV: Game of the Century Edition (-75%) et autres.

Forfait 1C: chasse au diable (-50%), héritage des ancêtres (-66%), à travers les bois (-80%) et autres.

Paquet Beamdog. Baldur’s Gate: Enhanced Edition (-50%), Icewind Dale: Enhanced Edition (-50%), Neverwinter Nights: Enhanced Edition (-50%), etc.

XCOM 2 (-75%) à ne pas manquer, Blade Runner (-10%), Disco Elysium (-20%), They Are Billions (-20%), Forager (-25%), GreedFall (-33% ), Banner Saga 3 (-40%), The Surge 2 (-45%), Age of Wonders: Planetfall (-50%), Neverwinter Nights 2 Complete (-50%), The Bard’s Tale IV: Director’s Cut (- 50%), We Happy Few (-60%), Darkest Dungeon (-70%), BioShock Infinite Complete Edition (-75%), sont d’autres points forts.

Faites un tour. Il y a tellement plus à ces ventes de printemps GOG qui se propageront jusqu’au 30 mars et atteindra 2500 matchs réduits jusqu’à 90%. Piste | GOG