Vente de Roomba de 199 $, chargeur sans fil de 10 $, batteries AmazonBasics, offres PS4, téléviseurs Roku 4K, plus – .

Nous savons que le Black Friday et les vacances ont disparu depuis longtemps, mais il semble que la qualité des offres ne s’améliore que depuis lors. Les faits saillants de la rafle des offres quotidiennes de mardi incluent le retour de la folle affaire qui vous offre un Roomba 675 pour 199 $ ou le Roomba 960 de 650 $ pour 399 $, un chargeur rapide sans fil Anker de 22 $ pour seulement 9,99 $ avec le code de coupon SDAKA251, les vrais écouteurs sans fil Anker’s AirPods. pour 29,99 $ au lieu de 50 $, l’appareil photo fou qui permet à votre iPhone ou Android de voir n’importe où pour moins de 29 $ lorsque vous coupez le coupon sur place, un téléviseur Roku 4K 55 ″ pour seulement 350 $ et le modèle 65 ″ pour 500 $, 100 $ sur le chaud le nouveau scooter électrique GoTrax Xr Ultra et le GoTrax Xr d’entrée de gamme, les prix d’éclatement sur les batteries AmazonBasics AA et AAA, les tablettes Amazon Fire à partir de 34,99 $, une perceuse électrique sans fil avec deux batteries pour seulement 41,99 $ avec le code promo SUVZAMD7, et des offres tueuses que vous avez gagnées croyez pas à un ensemble PS4 Slim 1 To et à la console PS4 Pro 1 To. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures affaires d’aujourd’hui.

