Vente d’iPad chez Best Buy: le dernier iPad d’Apple obtient une réduction de 70 $

La vente d’événements Apple de Best Buy a lieu en ce moment, et le détaillant réduit plusieurs appareils les plus vendus, dont le tout nouvel iPad d’Apple.

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir l’iPad de 10,2 pouces en vente pour 279,99 $. C’est une remise de 50 $ et le meilleur prix que nous ayons trouvé pour la tablette 32 Go. Si vous recherchez plus de stockage, Best Buy propose également l’iPad de 128 Go à 359,99 $.

L’iPad 2019 comprend la puissante puce A10 Fusion d’Apple et est disponible dans une option de stockage de 32 Go ou 128 Go. La tablette dispose d’un écran Retina de 10,2 pouces qui est désormais capable de prendre en charge un clavier intelligent de taille standard. La tablette mise à jour fonctionne sur iPadOS, ce qui permet un multitâche transparent et l’utilisation du crayon Apple. L’iPad comprend également une caméra frontale de 1,2 MP et intègre l’assistant vocal Siri.

Best Buy propose non seulement des offres incroyables sur le dernier modèle d’iPad, mais vous pouvez également économiser sur les imprimantes lorsque vous achetez un iPad Mini. Les membres de Best Buy peuvent économiser jusqu’à 50 $ sur certaines imprimantes de marques telles que Canon, HP et Brother lorsque vous achetez un iPad Mini.

Offres iPad:

IPad 10,2 pouces d’Apple, 32 Go (dernier modèle): 329,99 $ 279,99 $ chez Best Buy

Pour un temps limité, vous pouvez économiser 50 $ sur le dernier modèle d’Apple iPad chez Best Buy. La tablette de 10,2 pouces contient 32 Go de stockage et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie. L’iPad est disponible dans votre choix de couleurs: gris espace, or et argent.

IPad 10,2 pouces d’Apple, 128 Go (dernier modèle): 429,99 $ 359,99 $ chez Best Buy

Obtenez le dernier modèle d’Apple iPad en vente au prix de 359,99 $ chez Best Buy. La puissante tablette contient 128 Go de stockage et offre une autonomie toute la journée. L’iPad est disponible en or, gris sidéral et argent.

iPad Mini, 64 Go (dernier modèle) pour 399,99 $ chez Best Buy | Économisez jusqu’à 50 $ sur une imprimante avec votre achat iPad

Pour un temps limité, les membres de Best Buy peuvent économiser jusqu’à 50 $ sur certaines imprimantes à l’achat d’un iPad Mini. Pour devenir membre Best Buy, vous devez vous inscrire avec votre adresse e-mail et vous pouvez commencer à économiser sur des imprimantes de grandes marques comme Canon, HP et Brother.

iPad Mini, 256 Go (dernier modèle) pour 549,99 $ chez Best Buy | Économisez jusqu’à 50 $ sur une imprimante avec votre achat iPad Mini

Les membres de Best Buy peuvent acheter un iPad Mini pour 550 $ et économiser 50 $ sur l’une des imprimantes les plus vendues de Best Buy. L’iPad compact dispose d’un écran Retina de 7,9 pouces et offre 256 Go de stockage et 10 heures d’autonomie.

Intéressé par d’autres modèles d’iPad? Nous avons répertorié encore plus de offres iPad les moins chères et ventes iPad reconditionnées.

Vous pouvez en savoir plus sur le dernier iPad avec nos travaux pratiques iPad (2019) la revue.

