Vente d’ordinateurs portables Dell: l’ordinateur portable XPS 13 obtient une baisse de prix de 187 $

Si vous vous êtes soudainement retrouvé à travailler à domicile et que vous n’avez pas les outils pour faire votre travail efficacement – nous sommes là pour vous aider. Nous avons rassemblé les meilleures ventes de Dell, qui incluent des offres incroyables sur les ordinateurs portables, les écrans, les webcams, les imprimantes et les accessoires informatiques.

Notre meilleure offre en matière d’ordinateurs portables Dell est le Dell XPS 13 en vente pour 789,99 $. C’est une remise de 187 $ et le meilleur prix que nous ayons trouvé pour le puissant ordinateur portable.

L’ordinateur portable Dell XPS 13 dispose d’un écran Infinity Edge FHD de 13,3 pouces et contient 4 Go de RAM, 128 Go SSD et un processeur Intel Core i3-8145U de 8e génération. Le puissant ordinateur portable a reçu une autonomie de batterie améliorée allant jusqu’à 19 heures, et la nouvelle webcam 2,25 mm est désormais placée au-dessus de l’écran. Parfait pour les étudiants et les voyages, le XPS 13 léger est le plus petit ordinateur portable 13 pouces de Dell et ne pèse que 2,7 livres.

Ordinateur portable Dell XPS 13: 976,98 $ 789,99 $ chez Dell

Obtenez le portable Dell XPS 13 le plus vendu en vente pour 789,99 $. Le puissant ordinateur portable de 13 pouces intègre un processeur Intel Core i3-8145U de 8e génération, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Voir l’offre

Découvrez ci-dessous les meilleures offres Dell qui sont toutes admissibles à la livraison standard gratuite. Ces offres sont des promotions à durée limitée, vous devriez donc en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Les meilleures offres de Dell:

Offres sur les ordinateurs portables Dell

Ordinateur portable Inspiron 11 3000 2 en 1: 404,98 $ 329,99 $ chez Dell

Une option économique fantastique, le Dell Inspiron 11 3000 est en vente pour 329,99 $. L’ordinateur portable 2 en 1 est doté d’un écran tactile de 11,6 pouces et contient 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et un processeur AMD A9-9420e de 7e génération.

Voir l’offre

Ordinateur portable Inspiron 15 5000: 528,99 $ 419,99 $ chez Dell

Dell propose le tout nouveau portable Inspiron 5000 en vente au prix de 419,99 $. L’ordinateur portable de 15,6 pouces comprend un processeur mobile AMD Ryzen 3 3200U, 4 Go de RAM et 128 Go SSD.

Voir l’offre

Ordinateur portable Dell XPS 13: 976,98 $ 789,99 $ chez Dell

Obtenez le portable Dell XPS 13 le plus vendu en vente pour 789,99 $. Le puissant ordinateur portable de 13 pouces intègre un processeur Intel Core i3-8145U de 8e génération, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Voir l’offre

Offres sur les écrans Dell

Moniteur Dell SE2417HGX de 24 pouces: 219,99 $ 154,99 $ chez Dell

Obtenez le moniteur Dell SE2417HGX en vente pour 154,99 $. Le moniteur de 24 pouces présente un rapport de contraste élevé, un taux de rafraîchissement de 75 Hz et des ports de connectivité HDMI améliorés.

Voir l’offre

Moniteur Dell SE2719HR 27 pouces: 259,99 $ 184,99 $ chez Dell

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir le moniteur Dell SE2719HR en vente au prix de 184,99 $. Le moniteur Full HD de 27 pouces présente un large angle de vision de 178 ° / 178 ° afin que les couleurs restent précises et cohérentes sous tous les angles.

Voir l’offre

Offres de webcam Dell

Webcam Logitech C270 HD: 39,99 $ 33,99 $ chez Dell

Obtenez la webcam Logitech C270 HD la plus vendue en vente pour 34 $ chez Dell. La webcam vous permet d’appeler immédiatement grâce à la fonction intégrée et les appels vidéo HD sont gratuits, rapides et faciles pour vous et toute personne à qui vous souhaitez parler.

Voir l’offre

Caméra Web HD Logitech C920s Pro: 69,99 $ chez Dell

La webcam Logitech C920s Pro offre un streaming Full HD 1080p pour la vidéo et l’audio stéréo, la mise au point automatique et la correction de la lumière pour les appels vidéo HD professionnels avec micro.

Voir l’offre

Offres clavier et souris Dell

Ensemble clavier et souris sans fil Dell: 49,99 $ 39,99 $ chez Dell

Un excellent prix si vous recherchez un clavier et une souris, vous pouvez obtenir le combo clavier et souris sans fil Dell en vente pour 39,99 $.

Voir l’offre

Souris sans fil multi-périphériques Dell: 59,99 $ 49,99 $ chez Dell

Obtenez la souris sans fil Dell en vente pour 49,99 $. La souris sculptée vous permet de travailler en toute transparence sur votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable et vos appareils 2 en 1.

Voir l’offre

Offres sur les imprimantes Dell

Imprimante Epson Expression Home XP-4100: 99,99 $ 59,99 $ chez Dell

L’imprimante Epson Expression Home XP-4100 bénéficie d’une réduction de 50 $ chez Dell. L’imprimante compacte sans fil vous permet d’imprimer à partir de votre smartphone ou tablette et offre une impression recto verso automatique.

Voir l’offre

Imprimante Epson Expression Premium XP-6100: 149,99 $ 79,99 $ chez Dell

Une affaire fantastique, l’imprimante Epson Expression Premium est en vente pour seulement 79,99 $. L’imprimante sans fil multifonctionnelle offre une qualité photo supérieure et propose une impression mains libres à commande vocale pour un éventail de travaux.

Voir l’offre

Voir plus de ventes d’ordinateurs portables avec le meilleures offres d’ordinateur portable pas cher: les prix commencent à seulement 129 $ aujourd’hui.

Vous pouvez également voir plus de meilleures offres d’ordinateur portable Dell pas cher.