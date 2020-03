Vente exclusive exclusive, meilleure offre AirPods de tous les temps, vente secrète de Fire TV Stick, chargeur sans fil à 9 $, plus – .

Cela a évidemment été une semaine tumultueuse, mais avec un peu de chance, quelques bonnes affaires quotidiennes peuvent vous aider à vous distraire, ne serait-ce que pour quelques instants. Les points forts de la rafle de vendredi incluent les AirPods Pro de retour en stock sur Amazon et la livraison immédiate, la meilleure offre jamais sur AirPods 2 qui correspond au prix bas de tous les temps du Black Friday, une vente secrète qui vous fait économiser 20 $ lorsque vous achetez deux ou deux sticks Fire TV Les lecteurs multimédias de streaming Fire TV Stick 4K (plus de détails ici), un désinfectant pour smartphone UV-C qui est actuellement en stock et expédié actuellement, le chargeur sans fil rapide 10 W le plus vendu d’Anker pour seulement 8,99 $, la toute dernière tablette iPad de 10,2 pouces d’Apple pour 279 $ à la place de 329 $, une vente folle d’une journée qui réduit le populaire aspirateur robot Goovi D382 à seulement 110 $, 200 $ de rabais sur le Roomba i7 + haut de gamme qui se vide, des offres exclusives uniquement pour les membres Prime qui réduisent le 150 $ Fire HD 10 Tablette à 99,99 $ et 80 $ Fire HD 8 à 49,99 $, fournitures de masque facial bricolage en stock et expédition en ce moment (instructions ici), une prise intelligente Kasa très populaire pour seulement 11,97 $ avec le code de coupon 6KASASMART et deux autres maisons intelligentes Kasa de également, Norton 360 Deluxe pour seulement 24,99 $ au lieu de 90 $, les véritables écouteurs sans fil les plus vendus pour seulement 35,14 $, et bien plus encore. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures affaires d’aujourd’hui.

Source de l’image: Paul Sakuma / AP / Shutterstock

