Vente massive d’appareils Amazon, AirPods Pro, écouteurs Bose 99 $, sonnette Ring 99 $, jeux Nintendo Switch, plus – .

Nous sommes en février et à la Saint-Valentin dans moins de deux semaines, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à des offres quotidiennes exceptionnelles pour les deux prochaines semaines afin de vous assurer que vos vacances Hallmark se déroulent aussi bien que possible. Les faits saillants de la rafle de lundi incluent une vente massive sur les appareils Amazon qui donne l’impression que Prime Day est arrivé tôt, AirPods Pro à leur prix le plus bas de tous les temps (commandez maintenant pour verrouiller l’accord et ils devraient être expédiés dans quelques semaines), best-seller Écouteurs Bluetooth pour 16,99 $ et écouteurs sans fil Soundsport sans fil de Bose pour 99 $ si les AirPods Pro sont toujours trop chers, un haut-parleur sans fil portable Bose pour seulement 79 $, Ring Video Doorbell 2 et Ring Video Doorbell Pro reconditionnés à partir de seulement 99 $, les prix les plus bas que nous ayons vus en mois sur les deux nouveaux jeux Pokemon les plus en vogue pour Nintendo Switch, les montres Apple à partir de 189 $, les ampoules LED pour moins de 1 $ la pièce, une éruption d’une journée sur Tide Pods, le meilleur cuiseur sous vide d’Anova pour seulement 84,75 $, l’un de nos jeux PS4 et Xbox One préférés pour seulement 14,99 $ et plus. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures affaires d’aujourd’hui.

Source de l’image: Paul Sakuma / AP / Shutterstock

