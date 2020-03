Vente Pi Day de Microsoft: offres sur les ordinateurs portables, les consoles Xbox One, la Galaxy Watch, etc.

Le Pi Day est presque arrivé, et pour célébrer les vacances du 3.14, Microsoft propose une sélection d’ordinateurs portables, de consoles de jeux, de montres connectées, de moniteurs, etc. La vente Pi Day de Microsoft comprend jusqu’à 31,4% d’économies sur les grandes marques comme HP, Samsung et Lenovo.

Les meilleures offres Pi Day de Microsoft incluent des économies sur les ordinateurs portables les plus vendus comme le Lenovo IdeaPad S940 en vente pour 1 299,99 $ et jusqu’à 200 $ de réduction sur la Surface Pro 7 2-en-1. remise sur l’ordinateur portable Razer Blade Pro 17 et le moniteur MSI Optix MPG27CQ en vente pour seulement 328 $. Vous n’êtes pas intéressé par les offres PC? Vous pouvez obtenir la Xbox One S All Digital Edition en vente pour 199,99 $ et bénéficier d’une remise de 81 $ sur la Samsung Galaxy Watch.

Découvrez ci-dessous les meilleures remises Pi Day de Microsoft et gardez à l’esprit que ces offres incroyables prennent fin le 14 mars.

Offres Microsoft:

Ordinateur portable Surface Pro 7: À partir de 749 $ chez Microsoft

Vous pouvez économiser jusqu’à 200 $ sur l’ordinateur portable 2-en-1 Surface Pro 7 lors de la vente Pi Day de Microsoft. L’ordinateur portable polyvalent dispose d’un écran tactile de 12,3 pouces et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Voir l’offre

Surface Book 2: À partir de 999 $ chez Microsoft

Pour un temps limité, vous pouvez économiser jusqu’à 500 $ sur le Surface Book 2. Le puissant ordinateur portable est disponible dans un écran PixelSense de 13,5 pouces ou 15 pouces et offre jusqu’à 1060 graphiques NVIDIA GeForce GTX.

Voir l’offre

Surface Laptop 3: À partir de 799 $ chez Microsoft

Économisez jusqu’à 314 $ sur le tout nouveau portable Surface 3 de Microsoft. L’ordinateur portable mince est disponible dans un écran tactile de 13,5 et 15 pouces et offre une autonomie de toute la journée.

Voir l’offre

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad S940: 1 949,99 $ 1299,99 $ chez Microsoft

Obtenez l’IdeaPad S940 mince et léger en vente pour 1 299,99 $ chez Microsoft. L’ordinateur portable à écran tactile de 14 pouces dispose de 16 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go et offre une autonomie d’une journée.

Voir l’offre

Ordinateur portable de jeu MSI GF63615: 729 $ 599 $ chez Microsoft

L’ordinateur portable de jeu MSI GF63615 obtient une réduction de prix de 130 $. L’ordinateur portable 16 pouces contient 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un processeur Intel Core i5-9300H 2,4 GHz.

Voir l’offre

Ordinateur portable de jeu Razer Blade Pro 17: 2 499,99 $ 1749,99 $ chez Microsoft

Le Razer Blade Pro 17 bénéficie d’une énorme réduction de 750 $ lors de la vente Pi Day de Microsoft. L’ordinateur portable de jeu contient un écran Full HD de 17,3 pouces, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un processeur Intel Core i7-9750H 2,6 GHz.

Voir l’offre

Moniteur de jeu MSI Optix MPG27CQ: 479 $ 328,59 $ chez Microsoft

Vous pouvez économiser 150 $ sur le moniteur de jeu incurvé Optix MPG27CQ chez Microsoft. L’écran QHD de 27 pouces vous permet de profiter d’un gameplay ultra fluide avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Voir l’offre

Samsung Galaxy Watch: 259,99 $ 178,33 $ chez Microsoft

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir la Samsung Galaxy Watch en vente pour 178,33 $. C’est une remise de 81 $ et le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour la montre intelligente qui peut suivre les pas, l’activité et la fréquence cardiaque.

Voir l’offre

Xbox One S Édition entièrement numérique | 3x codes de jeu | 249,99 $ 199 $ chez Microsoft

Si vous ne voulez pas les tracas d’une collection physique, cette édition numérique est la meilleure offre Xbox One pour vous. Vous recevrez également des codes de jeu pour Minecraft et Sea of ​​Thieves dans ce pack, avec du DLC Fortnite ajouté pour faire bonne mesure.

Voir l’offre

1 To Xbox One S | Forza Horizon 4 LEGO Speed ​​Champions Bundle | 299,99 $ 249 $ chez Microsoft

Pour une durée limitée, vous pouvez économiser 50 $ sur le pack Xbox One S Forza Horizon 4 Lego Speed ​​Champions. Le pack comprend une Xbox One S, un téléchargement complet du jeu de Forza Horizon 4 avec le module complémentaire LEGO Speed ​​Champions.

Voir l’offre

Xbox One X | Star Wars Jedi: Ordre déchu | 499 $ 299 $ chez Microsoft

Vous pouvez obtenir une réduction de 200 $ sur la Xbox One X qui prend en charge les jeux physiques et Star Wars Jedi: Fallen Order – une toute nouvelle version d’une valeur de 60 $ à elle seule. Il s’agit d’une offre Xbox One incroyable qui vient également avec un mois d’EA Access.

Voir l’offre

Voir plus d’offres avec le meilleures offres d’ordinateur portable pas cher et le meilleurs prix, packs, ventes et offres Xbox One.

Vous pouvez également voir le meilleures offres d’ordinateur portable de jeu pas cher à moins de 1000 $.