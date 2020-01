Vente PlayStation Plus rare, AirPods Pro, extension Wi-Fi, prises intelligentes 5 $, plus – .

Si les premiers jours de 2020 sont une indication, cette année va être remplie d’offres incroyables sur les produits les plus populaires. Les faits saillants de la collecte des meilleures offres quotidiennes du samedi incluent une vente rare qui vous donne 60 $ de codes d’abonnement de 12 mois à PlayStation Plus pour seulement 44,99 $ chacun (même prix que le Black Friday, et vous pouvez en ajouter plusieurs à votre compte à la fois !), la caméra folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour seulement 28,79 $ avec un coupon sur place, le prolongateur de portée Wi-Fi le plus populaire sur tout le site d’Amazon pour 15,99 $, une offre qui vous permet d’obtenir les meilleures notes Alexa et Google Assistant- prises intelligentes Wi-Fi activées pour seulement 4,95 $ l’unité avec le code de coupon 407PK7A1, le surprenant retour des prix du Black Friday pour AirPods Pro et AirPods 2, le chargeur de batterie sans fil le plus populaire d’Anker pour 7,99 $ au lieu de 18 $ avec le code de coupon DMAKA258, un best-seller haut-parleur Bluetooth étanche pour seulement 9,99 $ avec le code promo S37W2CE2, et une vente d’une journée sur des appareils d’exercice comme des vélos stationnaires et un tapis roulant avec des prix commençant à seulement 166,09 $! Découvrez toutes les meilleures affaires d’aujourd’hui ci-dessous.

