Ventes Amazon le week-end: iPad, Xbox One, Nintendo Switch, écouteurs et offres de suivi de fitness disponibles maintenant

C’est le week-end sur salaire, ce qui signifie qu’il est temps de frapper les ventes d’Amazon. Heureusement, nous avons de nombreuses excellentes réductions en ce moment, en particulier avec toutes les offres de télévision 4K et les packs Xbox One et PS4 bon marché. Il y a aussi quelque chose pour les amateurs de Switch, avec des offres Nintendo Switch offrant un incroyable portefeuille d’accessoires bon marché pour le week-end.

De plus, vous pouvez économiser beaucoup sur les offres d’ordinateurs portables et les ventes d’écouteurs de grandes marques offrant de petits prix dès maintenant. Les offres de tracker de fitness et de smartwatch sont en cours et toutes vos ventes préférées d’AirPods sont toujours au menu.

Nous avons rassemblé nos favoris ci-dessous, mais vous pouvez également consulter tous nos choix plus bas sur la page.

Amazon Daily Deals: les meilleurs choix du jour

Offres Smartwatch / Fitness Tracker

Offres de suivi de fitness massives Garmin et nouveau prix bas Apple Watch

Fitbit Inspire HR Fitness Tracker: 99 $ 59,95 $ chez Amazon

Pour un temps limité, vous pouvez économiser 40 $ sur le tracker de fitness Fitbit Inspire HR sur Amazon. Le tracker d’activité ultra-mince est conçu pour un usage quotidien et offre une surveillance de la fréquence cardiaque 24/7.

Voir l’offre

Fitbit Alta HR: 129,95 $ 77 $ chez Amazon

Vous pouvez obtenir le Fitbit Alta HR le plus vendu en vente pour 77 $ sur Amazon. Le tracker d’activité ultra-mince offre une surveillance continue de la fréquence cardiaque et suit les pas, la distance et les calories brûlées.

Voir l’offre

Smart Watch pour femmes Fossil | 275 $ 99 $ chez Amazon

Cette montre connectée Fossil sport est passée de 275 $ à un peu moins de 100 $. C’est une économie fantastique et une excellente façon de prendre un tracker de fitness bon marché et une smartwatch en un.

Voir l’offre

Fitbit Charge 3: 149,95 $ 124,95 $ chez Amazon

Vous pouvez obtenir le Fitbit Charge 3 en vente pour 124,95 $ sur Amazon. Le tracker de fitness résistant à l’eau offre un suivi de la fréquence cardiaque 24/7 et suit les entraînements, l’activité, le sommeil et les calories brûlés populaires.

Voir l’offre

GPS Garmin Vivoactive 3 | 249,99 $ 136,95 $ chez Amazon

En tant que tracker de fitness, le Garmin Vivoactive 3 excelle avec 15 programmes préchargés ciblant divers sports et exercices ainsi que la botte de suivi du stress. En tant que montre intelligente, ce poignet de 136 $ ne lâche toujours pas – offrant des notifications, une batterie de sept jours et Garmin Pay.

Voir l’offre

Fossil Homme Gen 4 Explorist HR | 275 $ 149 $ chez Amazon

Cette montre Fossil Gen 4 Explorist HR offre à la fois des fonctionnalités de smartwatch et un suivi de la condition physique à un prix avantageux sur Amazon. Vous économisez bien plus de 100 $ et choisissez des fonctionnalités astucieuses de notification et de remise en forme avec Wear OS.

Voir l’offre

GPS Apple Watch série 3, 38 mm 279 $ 189 $ chez Amazon

Économisez 80 $ sur l’Apple Watch Series 3 sur Amazon. La montre intelligente étanche dispose de la technologie GPS et offre une surveillance de la fréquence cardiaque.

Voir l’offre

Garmin Instinct | 299,99 $ 208,98 $ chez Amazon

Si vous recherchez un traqueur de fitness plus adapté aux grands espaces, ce Garmin Instinct a une résistance de qualité militaire aux pressions thermiques, aux chocs et à l’eau. Vous avez également accès à trois systèmes de navigation mondiaux et à toute la forme physique et au suivi cardiaque dont vous aurez besoin.

Voir l’offre

Samsung Galaxy Watch 2019 – 46 mm | 299,99 $ 257,03 $ chez Amazon

Cette Samsung Galaxy Watch est à 40 $ de réduction pour le moment, offrant une jolie petite baisse de prix sur la montre intelligente 2019. La montre est compatible avec les appareils iOS et Android et offre un magnifique affichage réaliste qui la distingue des offres plus numérisées.

Voir l’offre

Garmin Fenix ​​5X | 599,99 $ 359,99 $ chez Amazon

Le luxueux Garmin Fenix ​​5X est en baisse à seulement 359 $ en ce moment chez Amazon, ce qui signifie que vous pouvez acheter la montre multisports pleine de fonctionnalités pour plus de 100 $ de moins. Empilé avec des fonctionnalités de navigation en plein air, des notifications de suivi et de statistiques pendant vos séances d’entraînement et des dizaines de fonctionnalités connectées, c’est un tracker de fitness pour les plus sérieux.

Voir l’offre

Offres audio et casque

Les ventes de Beats et AirPods arrivent à point nommé

Écouteurs Sony WH-CH510 | 59,99 $ 38 $ sur Amazon

Si vous recherchez une paire d’écouteurs bon marché, vous aurez du mal à trouver un meilleur rapport qualité-prix que cette offre Sony. Les écouteurs WH-CH510 ne peuvent évidemment pas rivaliser avec les offres plus chères de Sony, mais vous achetez toujours une paire d’écouteurs de qualité à 60 $ à un prix avantageux cette semaine.

Voir l’offre

Amazon Echo Buds | 129,99 $ 89,99 $ chez Amazon

Économisez 40 $ sur les Amazon Echo Buds, ramenant les tout nouveaux écouteurs à seulement 89,99 $. C’est un excellent rapport qualité / prix lorsque vous considérez les prix des concurrents en ce moment, et une excellente chance de tester ces véritables écouteurs sans fil pour débutants.



Voir l’offre

Apple AirPods avec étui de chargement | 159 $ US 128,99 $ chez Amazon

La deuxième génération standard d’Airpods Apple est toujours en vente sur Amazon pour seulement 128 $. Nous ne les avons vus que pour un peu moins que ce prix au cours du Black Friday, donc si vous avez raté la saison des offres, il n’est jamais trop tard pour faire une bonne affaire.

Voir l’offre

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil | 199 $ 169 $ chez Amazon

Vous payez 40 $ de plus pour ramasser l’étui de chargement sans fil avec votre offre Apple AirPods cette semaine – ça vaut le coup si vous avez un chargeur qi qui traîne.

Voir l’offre

Casque Beats Powerbeats 3: 199,99 $ 79,99 $ chez Amazon

Cette offre d’écouteurs Powerbeats 3 est en vente pour seulement 79,99 $ sur Amazon. C’est une remise de 100 $ et plus et le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour les écouteurs sans fil résistants à l’eau. Les Powerbeats 3 font partie de la collection Beats Decade et sont proposés dans une combinaison de couleurs noir-rouge.

Voir l’offre

Écouteurs sans fil Beats Solo 3: 299,99 $ 195 $ sur Amazon

Les écouteurs Beats Solo 3 bénéficient d’une réduction de 100 $ sur Amazon. Les écouteurs sans fil les plus vendus offrent jusqu’à 40 heures d’autonomie et fonctionnent avec Siri pour un contrôle mains libres.

Voir l’offre

Casque antibruit Sony WH1000XM3 (renouvelé): 349,99 $ 219,99 $ chez Amazon

Obtenez les écouteurs antibruit Sony Renewed d’Amazon en vente sur Amazon pour seulement 219,99 $. Les écouteurs sans fil les mieux notés sont dotés de la technologie Bluetooth et offrent une impressionnante autonomie de 30 heures.

Voir l’offre

Barre de son Bose SoundTouch 300 | 699 $ 399 $ chez Amazon

Économisez 300 $ sur la barre de son Bose SoundTouch 300 aujourd’hui et emportez chez vous un excellent amplificateur audio pour votre téléviseur. Grâce à l’intégration d’Alexa, prête à l’emploi, il existe plus de façons de contrôler votre audio que jamais.

Voir l’offre

Offres pour tablettes et ordinateurs portables

Tablettes Samsung Galaxy pas chères entrantes

Lenovo Smart Tab | 16 Go | Station de charge compatible avec Alexa | 149,99 $ 99,88 $ chez Amazon

Il s’agit d’une tablette super bon marché, offrant une tablette de 16 Go avec quelques fonctionnalités astucieuses d’Alexa pour moins de 100 $. Vous ne pourrez pas utiliser des applications hautes performances sur cet appareil, mais cela en vaut la peine si vous recherchez un écran pour Alexa que vous pouvez emporter pour des travaux légers et du streaming.

Voir l’offre

Samsung Galaxy Tab A | 16 Go | 279,99 $ 147,99 $ chez Amazon

Il n’y a que 16 Go de stockage à l’intérieur de cette tablette Samsung Galaxy bon marché, mais si vous cherchez une tablette rapide pour les e-mails légers et le streaming, vous avez de la chance. De plus, vous pouvez économiser plus de 100 $ sur Amazon dès maintenant.

Voir l’offre

iPad (2019) WiFi 128 Go | 429 $ 329,99 $ chez Amazon

Il s’agit du dernier iPad phare à avoir atteint les étagères des magasins. Vous bénéficiez aujourd’hui de la prise en charge de tous les derniers périphériques dans cette offre iPad extrêmement bon marché, plus une belle baisse de prix sur Amazon.128 Go est plus que suffisant pour stocker vos divertissements et vos documents ainsi que quelques applications haute performance pour démarrer.

Voir l’offre

Apple iPad Air | 10,5 pouces | 64 Go | 499 $ 459 $ chez Amazon

L’iPad Air reprend tous les meilleurs éléments de l’expérience iPad classique et propose un nouveau modèle léger pour y arriver. Il s’agit du modèle 64 Go et de la configuration la moins chère que vous trouverez dans les offres iPad cette semaine.

Voir l’offre

Apple iPad Pro | 11 pouces | 256 Go | WiFi | 949 $ 899 $ chez Amazon

Si vous recherchez plus d’espace de stockage, vous pouvez envisager cette offre iPad Pro et économiser 50 $. Vous serez en mesure de stocker quelques bonnes applications haute performance ainsi qu’un bon nombre de téléchargements HD avec 256 Go.

Voir l’offre

Acer Chromebook 11 N7 | 199,99 $ 149,99 $ chez Amazon

Économisez 50 $ sur le Chromebook Acer de 14,6 pouces avec Amazon cette semaine. Un petit ordinateur astucieux, vous obtiendrez jusqu’à 12 heures d’autonomie de batterie de cet ordinateur portable durable avec 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Si vous êtes préoccupé par les futures mises à jour, Chrome OS signifie que vous n’avez pas à vous soucier de la réduction de la taille du stockage.

Voir l’offre

Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330 15,6 pouces | 499,99 $ 308 $ chez Amazon

Économisez 200 $ sur cette offre d’ordinateur portable Lenovo Ideapad 330 sur Amazon. Vous achetez 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go – de bonnes spécifications à ce prix, sans parler du processeur AMD A9 et de la carte graphique Radeon R5.

Voir l’offre

Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330S 15,6 pouces | 559 $ 475 $ chez Amazon

Ce modèle Lenovo Ideapad 330S n’a que 4 Go de RAM répertoriés, mais vous obtenez également 16 Go de mémoire Intel Optane pour équilibrer les livres sur cette spécification. La mémoire Optane agit comme un tampon rationalisé entre votre disque dur et le processeur, ce qui rend les vitesses de lecture et d’écriture incroyablement rapides. Si vous recherchez un stockage volumineux, ce disque dur de 1 To fera l’affaire, et bien qu’il n’y ait pas de SSD à proprement parler, vous bénéficiez d’une puissance efficace grâce à cette mémoire Optane. Il y a aussi un joli processeur i5 quadricœur de 8e génération pour que tout tourne bien.

Voir l’offre

Ordinateur portable de jeu Asus VivoBook 15 pouces | 549,99 $ 479,99 $ chez Amazon

Vous obtenez un processeur AMD R5 quadricœur avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go à l’intérieur de cette coque mince et élégante. Vous exécuterez également des graphiques Radeon Vega 8, il y a donc beaucoup de raisons d’y intégrer des jeux.

Voir l’offre

Acer Aspire 5 | 529 $ 487 $ chez Amazon

Équipé d’un processeur Intel Core i5 de 8e génération, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, l’Acer Aspire 5 est déjà un champion du budget. Économisez 42 $ supplémentaires sur cette offre d’ordinateur portable Amazon aujourd’hui.

Surface Pro X | 13 pouces | 128 Go SSD | 8 Go de RAM | 999,99 $ 899,99 $ chez Amazon

L’une des plus petites spécifications fonctionnant sur la Surface Pro X mais en aucun cas une configuration faible, ce combo SSD de 128 Go, 8 Go de RAM offre beaucoup de place pour le multitâche et l’exécution de programmes haute performance sur votre nouvelle tablette. Il s’agit également du modèle 4G et WiFi, ce qui signifie que vous pouvez emporter votre navigation sur le Web sans compter sur des connexions Internet publiques.

Voir l’offre

Surface Pro 7 | 12,3 pouces | 256 Go SSD | 8 Go de RAM | 1 199,99 $ 994 $ chez Amazon

Cette Surface Pro 7 de milieu de gamme offre 8 Go de RAM avec le même processeur i5 de 10e génération, mais une augmentation jusqu’à 256 Go dans l’espace de stockage SSD. C’est fantastique pour un prix inférieur à 1000 $ et offre une excellente spécification pour le multitâche entre certaines applications et programmes assez performants.

Voir l’offre

Offres de jeux

Les accords sur les périphériques de jeu PS4, Xbox One et PC prennent leur envol

Casque de jeu Razer Kraken Tournament Edition | 99,99 $ 62,73 $ chez Amazon

Ce casque de jeu de Razer offre un son surround 7.1 impressionnant dans un magnifique cadre en aluminium. Compatible avec PC, PS4 et Nintendo Switch, vous obtenez une qualité sonore THX fantastique pour les jeux immersifs. Vous pouvez supprimer THX de l’équation, mais conservez votre surround 7.1 pour 39,99 $ avec le casque Kraken X cette semaine également.

Voir l’offre

Souris de jeu RVB Corsair Scimitar Pro | 79,99 $ 49,99 $ chez Amazon

Nous aimons le Corsair Scimitar Pro non seulement en raison de son prix bas par rapport aux autres de sa catégorie (et même plus bas cette semaine), mais aussi en raison de ses incroyables options de personnalisation et de son confort. Vous pouvez économiser 30 $ sur la souris conçue pour les jeux MMO sur Amazon dès maintenant.

Voir l’offre

Housse de transport Orzly pour Nintendo Switch | 24,99 $ 13,99 $ chez Amazon

Orzly est bien respecté pour son étui de transport et ses accessoires Nintendo Switch de haute qualité et cet étui rigide est un excellent exemple de leur valeur. Vous disposez d’un espace de stockage suffisant pour deux ensembles de contrôleurs Joy-Con, certains câbles et tous vos jeux dans une pochette sûre et stable.

Voir l’offre

Émetteur audio HomeSpot Bluetooth 5.0 pour Nintendo Switch | 54,99 $ 39,99 $ chez Amazon

Depuis la sortie de la Nintendo Switch sans possibilité de transmettre de l’audio Bluetooth à des écouteurs ou des haut-parleurs sans fil, la course est lancée pour que des sociétés tierces produisent le module complémentaire pour le travail. HomeSpot a remporté cette course avec cette prise USB-C incroyablement facile qui transmet le son clairement et rapidement à n’importe quel casque Bluetooth. De plus, vous obtenez même un adaptateur USB à utiliser également en mode ancré.

Voir l’offre

Nintendo Switch Joy-Con | 79,99 $ 69 $ chez Amazon

Vous économisez environ 20 $ sur cet ensemble Nintendo Switch Joy-Con – parfait si vous cherchez à ajouter plus de joueurs à vos jeux ou si vous en avez marre d’un bâton dérivant.

Voir l’offre

Manette Nintendo Switch Pro | 69,99 $ 59 $ chez Amazon

Vous pouvez économiser 10 $ sur la manette Nintendo Switch Pro d’Amazon aujourd’hui et faire du jeu sérieux avec votre Switch. C’est le meilleur moyen d’obtenir une sensation de contrôleur améliorée sans sacrifier vos contrôles de grondement ou de mouvement.

Voir l’offre

Nintendo Switch | Carte mémoire 128 Go | 323 $ chez Amazon

Cette offre Nintendo Switch serait bien meilleure si la carte mémoire de 128 Go n’était pas déjà en vente en même temps pour 25 $. Bien que cela soit en vente séparément, vous n’économisez pas d’argent en ramassant la console Nintendo Switch et la carte mémoire en même temps. Cela dit, nous ne savons pas quand cette carte Micro SD augmentera de prix et vous économiserez 10 $ dans les deux cas.

Voir l’offre

PS4 Slim 1TB | God of War, The Last of Us: Remastered, Horizon Zero Dawn: Edition complète | 245 $ chez Amazon

Achetez une énorme offre PS4 Slim de 1 To pour 50 $ de moins que le prix habituel de la console et rapportez à la maison certains des meilleurs jeux exclusifs d’un seul coup. C’est une victoire dans nos livres de chasse aux offres.

Voir l’offre

PlayStation VR | 5x jeux | Caméra PS4 | 285 $ chez Amazon

Jusqu’à présent, les ventes saisonnières ont pratiquement épuisé le stock de ce populaire pack Mega Pack PlayStation VR. Vous pouvez toujours saisir l’accord pour 289 $ sur Amazon et rapporter à la maison le casque, l’appareil photo, les mondes PlayStation, Skyrim, Astro Bot, Resident Evil 7 et Everybody’s Golf VR.

Voir l’offre

Édition limitée PS4 Pro | Échouement de la mort | 399 $ chez Amazon

Cette version PS4 Pro en édition limitée se situe au PDSF standard de la console PS4 Pro, mais comprend également une copie gratuite de Death Stranding. Si vous êtes un fan de Kojima et que vous recherchez une édition spéciale, c’est le prix PS4 Pro pour vous.

Voir l’offre

Console PS4 Slim 1 To | Pack Jours de jeu | 319 $ 277,93 $ chez Amazon

Obtenez le pack Days Of Play en édition limitée en vente sur Amazon pour 282,01 $. La console PlayStation 4 est disponible en acier noir et comprend un disque dur de 1 To et une manette sans fil DualShock 4 assortie.

Voir l’offre

Xbox One S | Lot de 5 vitesses | 299,99 $ 225,99 $ chez Amazon

Prenez les cinq jeux Gears et une console Xbox One S pour un peu plus de 200 $ cette semaine sur Amazon. C’est un prix fantastique étant donné que nous avons vu ces offres augmenter leurs coûts au cours de la dernière semaine.

Voir l’offre

Xbox One X | Star Wars Jedi: Ordre déchu | 499,99 $ 349,99 $ chez Amazon

Il s’agit d’un ensemble populaire offrant l’un des jeux les plus vénérés de ces derniers mois avec la console Xbox la plus puissante à ce jour. De plus, vous économisez un bon 150 $ et obtenez le jeu gratuitement!

Voir l’offre

Édition limitée Gears 5 Xbox One X | 499,99 $ 349,99 $ chez Amazon

Il s’agit d’une conception de console en édition limitée avec une baisse de prix de 100 $ + – suffisamment pour attirer l’attention de tout chasseur d’offres. En plus d’un code de téléchargement pour le tout nouveau Gears 5, vous obtenez également des codes pour Gears of War 1-4 et un mois d’accès gratuit au Xbox Game Pass et au Xbox Live Gold.

Voir l’offre

Manettes Xbox One | À partir de 49,88 $ chez Amazon

Amazon a chuté de quelques dollars sur ses manettes sans fil Xbox One aujourd’hui, avec une gamme de couleurs et de modèles bénéficiant de réductions à tous les niveaux.

Voir l’offre

Offres sur la maison intelligente et Amazon Echo

Haut-parleurs et écrans Echo bon marché

Amazon Echo Dot | 49,99 $ 34,99 $ chez Amazon

L’Echo Dot est le moyen le plus simple de démarrer votre maison intelligente. Un haut-parleur intelligent à part entière, bien qu’il ne se trouve pas au niveau le plus élevé, l’Echo Dot relie vos appareils et services domestiques intelligents dans un hub pratique.

Voir l’offre

Amazon Echo Show 5 | 89,99 $ 69,99 $ chez Amazon

Saisissez cet écran intelligent pour ouvrir votre maison à un nouveau monde de commandes et de réponses Alexa. Suivez les recettes, rattrapez quelques Prime Video, appel vidéo et personnalisez avec vos propres photos sur l’écran tactile de 5,5 pouces.

Voir l’offre

Amazon Echo | 99,99 $ 79,99 $ chez Amazon

Le tout nouvel Amazon Echo est disponible pour 20 $ de réduction sur Amazon en ce moment. Ce n’est pas le moins cher que nous ayons vu le haut-parleur intelligent à part entière sur Amazon récemment, mais si vous recherchez maintenant le haut-parleur Dolby, vous pouvez économiser de l’argent avec cette offre Echo.

Voir l’offre

Amazon Echo Show 8 | 129,99 $ 99,99 $ chez Amazon

L’Amazon Echo Show 8 offre un écran HD impressionnant de 8 pouces avec un son stéréo pour rendre chaque appel vidéo et chaque chanson encore plus beaux. De plus, il est compatible avec une large gamme d’accessoires pour maison intelligente et c’est 20 $ de moins aujourd’hui.

Voir l’offre

Thermostat intelligent Honeywell Home WiFi | 199 $ 174,72 $ chez Amazon

Économisez 15 $ sur le système de thermostat intelligent Honeywell Home – une solution compatible Alexa, Google Home, Smart Things et IFTTT pour chauffer intelligemment votre maison cet hiver. Une installation experte vous coûtera 150 $ de plus, mais elle est facile à installer si vous êtes sûr de ne pas avoir besoin de tels services.

Voir l’offre

iRobot Roomba 675 | 299,99 $ 199,99 $ chez Amazon

L’iRobot Roomba est là pour répondre automatiquement à tous vos besoins d’aspiration. Ce modèle particulier convient parfaitement aux tapis et peut même résister aux poils d’animaux. Auto-chargé et contrôlable via Alexa et l’application Roomba, vous économisez 100 $ avec Amazon cette semaine.

Voir l’offre

Offres TV

Téléviseurs 4K et intelligents en vente

Toshiba LF711U20 Téléviseur intelligent UHD 4K 50 pouces | 380 $ 279,99 $ chez Amazon

Cette offre Toshiba 4K TV vous fait économiser plus de 100 $ sur Amazon aujourd’hui. De plus, vous obtenez même Dolby Vision à l’écran – une fonctionnalité fantastique à ce prix.

Voir l’offre

Téléviseur UHD HDR 4K 50 pouces UN50RU7100 de Samsung | 499,99 $ 347,99 $ chez Amazon

Ce téléviseur Samsung 4K 2019 est en baisse de 150 $ en ce moment sur Amazon, ce qui signifie que vous pouvez profiter de son puissant processeur ultra-HD et des détails PurColor pour encore moins en ce moment. Il s’agit d’un téléviseur fantastique avec une définition nette et Amazon Alexa intégré pour faire bonne mesure.

Voir l’offre

Téléviseur TCL 55 pouces UHD HDR 4K | 699,99 $ 349,99 $ chez Amazon

Ce téléviseur de 700 $ se dirige vers un prix de 350 $ cette semaine et offre des fonctionnalités impressionnantes comme Dolby Vision et des performances HDR pour démarrer. Vous pouvez également payer un petit supplément et un package dans une console PS4 ou Xbox One pendant que vous y êtes.

Voir l’offre

Téléviseur Samsung QN49 QLED UHD 4K 49 pouces | 999 $ 597,99 $ chez Amazon

Si vous recherchez un écran de qualité supérieure à la moyenne mais que le taux actuel d’un LG OLED n’est pas trop enthousiasmant, ces offres de téléviseurs Samsung QLED sont parfaites. Ils offrent un affichage fantastique avec tout le traitement de mise à l’échelle, le HDR et les fonctionnalités intelligentes que vous attendez d’un téléviseur haut de gamme sans le prix qui va avec.

Voir l’offre

Téléviseur HDR 4K QN55 QLED de 55 pouces de Samsung | 1 197,99 $ 697 $ chez Amazon

Il s’agit d’un excellent prix inférieur à 700 $ sur un téléviseur QLED 55 pouces généralement supérieur à 1 000 $ de Samsung. C’est également un supplément de 300 $ sur le prix de vente habituel pour cette unité particulière. Vous obtenez un fantastique processeur quantique qui améliore tout ce que vous voyez ainsi que toute la compatibilité avec Alexa et Google Assistant que vous pourriez demander.

Voir l’offre

Smart TV LG SM8600PUA Nano 8 4K UHD de 65 pouces | 1 049 $ 796,99 $ chez Amazon

Ce téléviseur NanoCell connaît aujourd’hui une grande baisse de prix sur Amazon, vous permettant d’économiser plus de 250 $ sur une offre de télévision 4K premium. Le modèle 2019 intègre la technologie Alexa ainsi que la technologie LG ThinQ.

Voir l’offre

Téléviseur OLED 4K UHD HDR LG C9 de 55 pouces | 1999,99 $ 1496,99 $ chez Amazon

Un favori des fans en ce qui concerne les offres de télévision OLED fiables, le LG C9 offre une convergence parfaite d’excellente qualité d’affichage et de prix, ce qui en fait un excellent rapport qualité / prix en vente. Vous obtenez un écran OLED de 55 pouces sur le modèle 2019, avec une gamme de fonctionnalités intelligentes et d’add-ons Dolby intégrés.

Voir l’offre