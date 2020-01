Ventes de téléviseurs Samsung: Samsung abandonne une tonne de nouvelles offres avant le Super Bowl 54

Si vous recherchez des ventes de téléviseurs Samsung, il y a deux très bons moments pour acheter un nouveau téléviseur: le Black Friday et le Super Bowl Sunday. Cela étant dit, bien qu’il y ait un certain nombre d’excellentes offres de télévision Super Bowl en cours pour le grand match cette semaine, la nouvelle récolte de ventes de téléviseurs de Samsung est sans doute la meilleure que nous allons voir.

Parmi les écrans prévus pour bénéficier d’une remise, citons le téléviseur QLED Samsung Q60R d’entrée de gamme qui commence à seulement 499 $ (599 £, environ 740 $ AU) et le téléviseur QLED haut de gamme Samsung Q900R 8K QLED qui est en vente à 1300 $ de réduction sur son prix régulier en les Etats Unis. Il n’est pas rare que Samsung frappe 500 $ sur son téléviseur QLED le plus bas – il a fait quelque chose de similaire pour son modèle Q6FN l’année dernière – mais ce téléviseur QLED 8K coûte généralement près de 4000 $, donc le mettre en vente pour 2199 $ est en fait beaucoup.

Téléviseur Samsung Q60R QLED 43 pouces: 799 $ 499 $ chez Amazon

Si vous cherchez à lancer votre soirée Super Bowl avec un nouveau téléviseur Samsung QLED – mais que vous voulez toujours un peu d’argent dans le budget pour acheter des puces et tremper – consultez le téléviseur d’entrée de gamme Samsung Q60R QLED qui est en vente cette semaine pour moins de 500 $. Voir l’offre

Téléviseur QLED Samsung Q900R 55 pouces: 3 499 $ 2197 $ chez Walmart

Prêt à tout pour votre prochain achat de téléviseur? Prenez de l’avance sur vos voisins avec ce téléviseur QLED Q900R (lauréat d’un prix TechRadar) qui est en vente cette semaine pour le Super Bowl. Non seulement il offre une résolution plus élevée, mais avec des zones de gradation plus locales et une luminosité de pointe plus élevée, ce téléviseur est l’écran de superstar que votre salon mérite.

Si vous voulez ces offres, cependant, vous devrez agir rapidement – les offres du Super Bowl de Samsung se terminent le dimanche 2 février et une fois qu’elles seront parties, nous ne les reverrons probablement pas avant … eh bien, le Black Friday.

Toutes les ventes de téléviseurs Samsung sont en cours!

Si vous recherchez quelque chose entre les deux modèles de renom, Samsung propose des réductions sur le reste de sa gamme de téléviseurs QLED, y compris les Q70R, Q80R et Q90R, en plus des ventes pour son téléviseur The Frame, axé sur le style de vie, et son habituel Téléviseurs UHD RU8000, RU7100 et RU6900.

Visitez notre page de gammes de téléviseurs Samsung pour vérifier les différences entre les modèles ou, si vous voulez simplement voir ce qui est en vente, consultez la gamme complète ci-dessous.

