Ventes du Walmart Presidents ‘Day: les offres sur les meilleures technologies se terminent bientôt

La vente de la journée des présidents de Walmart tire à sa fin et nous avons arrondi les offres de dernière minute sur les téléviseurs 4K, les ordinateurs portables, les consoles de jeux et les écouteurs, ainsi que d’excellentes économies sur les appareils domestiques intelligents et autres appareils pour vous aider dans la maison. Les ventes de la journée des présidents ont travaillé dur pour vous faire économiser de l’argent au cours du week-end à l’approche du grand jour, mais il y a encore beaucoup d’offres à profiter.

Les ventes de la journée des présidents de Walmart offrent aujourd’hui de grosses technologies de pointe, vous pouvez donc acheter les fantastiques écouteurs Sony WH-1000XM3 pour seulement 298 $ ou un ordinateur portable HP avec un SSD de 128 Go pour seulement 279 $. Les offres de télévision sont également en hausse, avec des prix aussi bas que 189,99 $ sur de fantastiques écrans 4K et le très populaire téléviseur 4K 50 pouces Samsung en vente pour seulement 295 $.

Nous suivons toutes les dernières ventes de la journée des présidents ici sur TechRadar, afin que vous puissiez consulter nos meilleurs choix parmi tous vos détaillants préférés. Si vous recherchez encore plus de ventes, vous trouverez ci-dessous nos ventes préférées de la Journée des présidents Walmart. Nous ne savons pas quand Walmart fermera le rideau sur cette vente particulière, et avec de nombreux détaillants qui l’appellent un jour à minuit ce soir, vous voudrez sauter sur toute affaire que vous repérerez rapidement.

Vente d’écouteurs pour la journée des présidents

Écouteurs sans fil Bose Soundsport | 129 $ 99 $ chez Walmart

Si vous recherchez cette qualité audio Bose classique dans une paire d’écouteurs sans fil, vous serez satisfait de cette réduction de 20 $ sur les écouteurs Soundsport. Maintenant à moins de 100 $ chez Walmart, c’est un excellent prix sur une paire de têtes de haute qualité.

Écouteurs Powerbeats Pro totalement sans fil | 249,95 $ 199,95 $ chez Walmart

Les écouteurs Powerbeats Pro bénéficient d’une réduction de 50 $ sur les ventes du Walmart Presidents ‘Day. Parfaits pour les entraînements, les écouteurs sans fil résistent à la sueur et offrent jusqu’à neuf heures d’autonomie.

Casque antibruit Sony WH-1000 XM3 | 349,99 $ 298 $ chez Walmart

Vous achetez la meilleure paire d’écouteurs antibruit de TechRadar avec cette offre Sony WH-1000 XM3. À moins de 300 $, nous voyons un prix de vente incroyable pour la Presidents ‘Day pour ces superbes canettes, avec une suppression du bruit de pointe et une superbe qualité sonore.

Vente d’ordinateurs portables pour la fête des présidents

Chromebook C423NA d’Asus | 269,99 $ 179 $ chez Walmart

Ce Chromebook de 14 pouces coûte un peu moins de 180 $ – quel vol! Vous bénéficiez également du double de l’espace de stockage habituel à l’intérieur, avec un disque dur de 64 Go à votre disposition. 4 Go de RAM est assez standard à ce prix, mais vous garantira un fonctionnement régulier. Procurez-vous le modèle C425 avec un SSD de 128 Go pour 299 $.

Ordinateur portable HP 14 | 469 $ 279 $ chez Walmart

Une excellente option pour un ordinateur portable à petit budget, vous pouvez obtenir l’ordinateur portable HP 14 en vente pour 279 $ dans les ventes de la journée des présidents Walmart. Le puissant ordinateur portable de 14 pouces intègre un processeur Intel Core i3-1005G1, 4 Go de SDRAM et 128 Go de stockage.

Surface Pro 7 | 12,3 pouces | 128 Go SSD | 8 Go de RAM | Surface Type Type Cover | 1 029,99 $ 799 $ chez Walmart

Il est rare de trouver une Surface Pro bon marché avec une couverture de type incluse, mais vous obtenez les deux dans les ventes de la journée des présidents Walmart. Vous économisez quelques dollars en achetant ce modèle de 8 Go de RAM, 128 Go SSD avec un processeur i5 de 10e génération et le clavier inclus, mais vous pouvez également vous procurer la tablette elle-même pour 699,99 $ sans elle.

Ventes de jeux pour la journée des présidents

Xbox One S Édition entièrement numérique | 3x codes de jeu | 249,99 $ 159,99 $ chez Walmart

Si vous ne voulez pas les tracas d’une collection physique, cette édition numérique est la meilleure offre Xbox One pour le Presidents ‘Day. Vous recevrez également des codes de jeu pour Minecraft et Sea of ​​Thieves dans ce pack, avec du DLC Fortnite ajouté pour faire bonne mesure.

Xbox One S | Star Wars Jedi: Ordre déchu | 299 $ 212,99 $ chez Walmart

Vous pouvez obtenir une Xbox One S qui prend en charge les jeux physiques et Star Wars Jedi: Fallen Order – une toute nouvelle version d’une valeur de 60 $ en vente pour 212 $. Il s’agit d’une offre Xbox One incroyable qui vient également avec un mois d’EA Access.

Console PS4 Slim 1 To | Uniquement sur le pack PlayStation | 299,99 $ 248,99 $ chez Walmart

Un prix fantastique, vous pouvez économiser 52 $ sur ce pack Uniquement sur PlayStation PS4 Slim chez Walmart. La console comprend une PS4 Jet Black de 1 To, la manette sans fil Dualshock 4 assortie, God of War, The Last of Us Remastered et Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

Ventes télévisées de la journée du président

Téléviseur Ultra HD 4K Sceptre de 50 pouces: 399,99 $ 189,99 $ chez Walmart

Pour une durée limitée, Walmart a mis en vente le téléviseur 4K Sceptre 50 pouces pour seulement 189,99 $ dans ses ventes du jour des présidents. Le téléviseur Ultra HD comprend quatre ports HDMI pour que vous puissiez diffuser, parcourir et écouter tous vos fichiers multimédias préférés.

Téléviseur TCL 55 pouces classe UHD HDR 4K | 368 $ 268 $ chez Walmart

Vous pouvez économiser 100 $ sur le téléviseur TCL 4K de 55 pouces dans les ventes du Walmart’s Presidents ‘Day. Le téléviseur intelligent propose toutes vos applications préférées via le streaming Roku, et offre un prix fantastique pour un téléviseur 4K bon marché avec HDR.

Téléviseur intelligent Samsung UHD 4K 50 pouces: 328 $ 295 $ chez Walmart

Walmart propose le téléviseur 4K Samsung 50 pouces en vente pour seulement 295 $. Le téléviseur Ultra HD a des capacités intelligentes pour que vous puissiez diffuser en continu vos films et émissions de télévision préférés avec le guide universel Samsung.

Téléviseur intelligent Samsung UHD 4K 65 pouces: 797,99 $ 478 $ chez Walmart

Vous pouvez économiser 320 $ sur le téléviseur 4K 65 pouces de Samsung dans les ventes de la Journée des présidents Walmart. Le téléviseur grand écran est doté de capacités intelligentes et offre une expérience d’image premium avec des couleurs vives et audacieuses grâce à la technologie PurColor.

Téléviseur Ultra HD 4K Sceptre 75 pouces: 1 799,99 $ 629,99 $ chez Walmart

Vous pouvez économiser 1000 $ + sur le téléviseur 4K Sceptre 75 pouces chez Walmart. Bien que le téléviseur grand écran manque de capacités intelligentes, il comprend quatre ports HDMI pour diffuser, parcourir et écouter tous vos fichiers multimédias préférés.

Ventes d’iPhone pour la Fête des Présidents

Apple iPhone 7 | 32 Go Straight Talk | 649 $ 199 $ chez Walmart

Si vous cherchez un nouvel iPhone mais que vous ne voulez pas être enfermé dans des contrats coûteux pour le dernier modèle, cette offre iPhone 7 Straight Talk dans les ventes du Walmart Presidents ‘Day pourrait être pour vous. Vous achetez un combiné de 32 Go pour seulement 199 $ aujourd’hui, en plus de lequel vous pouvez choisir votre forfait à faible coût au fur et à mesure des données, des textes et des minutes.

Apple iPhone 7 Plus | 32 Go Straight Talk | 769 $ 249 $ chez Walmart

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus grand, ce modèle Plus dispose de spécifications internes boostées et d’un écran plus grand pour démarrer. Vous payez un prix fantastique pour un iPhone brillant dans les ventes du jour des présidents d’aujourd’hui.

Vente d’appareils électroménagers

Mélangeur de cuisine Instant Pot Ace 60 | 99 $ 45 $ chez Walmart

Obtenez le mélangeur Instant Pot Ace 60 en vente au prix de 45 $ aux ventes de la Journée des présidents de Walmart. Le mélangeur de cuisine comprend 8 programmes Smart OneTouch qui peuvent préparer des smoothies, de la purée, des desserts glacés, de la glace pilée, du lait de soja, du lait de riz, du lait de noix / avoine (amande) et de la soupe.

Autocuiseur Instant Pot DUO60 6 Qt: 99,95 $ 79,99 $ chez Walmart

Les acheteurs de Walmart peuvent économiser 20 $ sur le Pot Instantané DUO60 le plus vendu. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour l’autocuiseur ferait un cadeau parfait pour n’importe qui sur votre liste.

Gril intérieur et friteuse Ninja Foodi 4 en 1 | 210 $ 179 $ chez Walmart

Si vous cherchez un grill qui peut tout faire, vous l’avez trouvé. Le Ninja Foodie 4-en-1 offre une vaste gamme de fonctions et de paramètres qui peuvent parfaitement cuire les aliments avec un design facile à nettoyer. De plus, vous économisez 31 $ en ventes pour la journée des présidents de Walmart dès maintenant.

Aspirateur Hoover WindTunnel 2 Rewind pour animaux de compagnie: 169 $ 69 $ chez Walmart

Vous pouvez économiser 100 $ sur l’aspirateur Hoover WindTunnel 2 chez Walmart. Conçu pour les propriétaires d’animaux domestiques, l’aspirateur sans sac est doté de la technologie WindTunnel 2 qui soulève et élimine les saletés profondes et intégrées avec deux canaux d’aspiration.

Aspirateur sans fil Dyson V8 Animal: 499 $ 299 $ chez Walmart

Obtenez le Dyson V8 Animal le plus vendu en vente pour 299 $ dans les ventes de la Journée des présidents Walmart. Parfait pour les propriétaires d’animaux, l’aspirateur sans fil offre jusqu’à 40 minutes d’aspiration puissante et peut facilement se transformer en aspirateur portatif.

Ventes de maisons intelligentes pour la Journée du président

Jusqu’à 25% de réduction sur les ampoules et les fiches intelligentes chez Walmart

Les prix commencent à seulement 18,50 $ pour un ensemble de deux prises intelligentes dans cette vente du jour des présidents qui peuvent vous faire économiser de l’argent sur des ampoules intelligentes multicolores et blanches. Prenez le tout pour seulement 49 $ – ce sont deux prises intelligentes et quatre ampoules pour 20 $ de rabais en ce moment.

Haut-parleur intelligent Google Home | 129 $ 79 $ chez Walmart

Ce haut-parleur intelligent Google Home est en baisse de 50 $ chez Walmart en ce moment – parfait pour tous ceux qui configurent leur maison intelligente qui ne veulent pas emprunter la route Amazon. Vous pourrez contrôler vos appareils domestiques intelligents et écouter de la musique via le haut-parleur, tout en parlant à votre assistant personnel.

Aspirateur robot Shark ION RV700 | 299 $ 199 $ chez Walmart

L’aspirateur robot Shark ION est un nettoyeur automatique super bon marché capable de systèmes de navigation intelligents et de planification à distance. De plus, vous économisez 100 $ sur les ventes de la Journée des présidents Walmart.

Aspirateur robot iRobot Roomba 670: 329,99 $ 244 $ chez Walmart

Toujours un best-seller, Walmart a le iRobot Roomba 670 en vente pour 244 $. Le puissant aspirateur robot fonctionne avec Amazon Alexa et l’application compatible vous permet de nettoyer et de planifier où que vous soyez.

