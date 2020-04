Vera Whole Health lève 10 millions de dollars pour étendre son modèle de «soins primaires avancés» – .

À l’intérieur d’une clinique Vera Whole Health. (Photo de santé entière Vera)

Vera Whole Health a levé 10 millions de dollars auprès des bailleurs de fonds existants pour étendre son modèle de «soins primaires avancés».

La société basée à Seattle exploite 26 cliniques dans 10 États, avec des clients dont Seattle Children’s, la ville de Kirkland et Blue Cross & Blue Shield de Kansas City. Il travaille avec les employeurs, les payeurs et les systèmes de santé avec un modèle unique qui fournit un «coaching de santé» en plus des soins primaires traditionnels.

Le PDG de Vera Whole Health, Ryan Schmid. (Photo de santé entière Vera)

“Les soins primaires avancés prennent ce que vous attendez des soins de santé standard à la demande – les longues attentes, les rendez-vous frustrants et courts, le remaniement des visites chez le spécialiste, les coûts élevés et le stress – et le bouleversent, créant un nouveau modèle avec des incitations alignées qui profitent aux patients, aux prestataires, aux communautés, aux employeurs et aux assureurs tout en économisant de l’argent », note la société sur son site Web.

Vera a recueilli 70 millions de dollars depuis sa cofondation en 2008 par le président et chef de la direction, Ryan Schmid. Les autres co-fondateurs sont Patricia Diaz-Kismarton, Joel de Jong et Tom Norwood. Vera compte actuellement environ 450 employés, dont des cliniciens et du personnel d’entreprise.

Un dossier SEC a révélé le nouveau financement. Vera a refusé de fournir des détails sur ses investisseurs. L’année dernière, Vera a annoncé un partenariat avec Universal Health Services, société cotée en bourse, qui a également investi dans l’entreprise dans le cadre de l’accord. En 2018, Vera a levé une ronde de 5 millions de dollars.

Schmid a cofondé Vera en 2008 alors qu’il était étudiant au MBA à l’Université de Seattle. Auparavant, il a travaillé dans un organisme sans but lucratif appelé Urban Impact et a cofondé le centre de santé communautaire Rainier Health and Fitness.

Vera suit les directives COVID-19 établies par le Département de la santé de l’État de Washington et les Centers for Disease Control. La société a organisé un webinaire COVID-19 sur la façon de rester en bonne santé, de faire face et même de prospérer pendant une pandémie.

Note de l’éditeur: cette histoire a été mise à jour pour refléter la structure du modèle de soins primaires de Vera.