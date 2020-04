vérification des comptes vidés avec la nouvelle arnaque

Au cours de la dernière année, un nouveau type d’escroquerie est apparu pour vider les comptes courants, pas moins que par le SIM des utilisateurs.

La méthode utilisée semble presque paradoxale, car le mécanisme repose précisément sur le resserrement des mesures de sécurité sur les comptes courants. En fait, il exploite la nouvelle méthode de authentification bancaire en ligne. En fait, à partir de septembre jeton physique, remplacé par code OTP unique et temporaire qui arrive au client avec un SMS au numéro fourni lors de la phase d’activation du compte.

SIM Swap Scam: l’arnaque de clonage SIM qui vide les comptes courants

Le mécanisme de l’arnaque prévoit que le malfaiteur obtient une série d’informations (souvent sur les réseaux sociaux ou sur Internet) sur données personnelles de la victime. De cette façon, vous pourrez falsifier des documents pour demander une nouvelle copie de la carte SIM de la victime, prétendant l’avoir perdu.

Une fois obtenu, il sera nécessaire pour contacter la banque de référence victime et en demander l’envoi nouveau mot de passe d’accès à Internet Banking, ici aussi prétendant l’avoir perdu. Banquiers, reconnaissant que la demande provient du numéro enregistré dans ses archives et correspondant au client, ils fourniront au nouveau mot de passe. Et c’est tout.

L’arnaque est assez élaborée et complexe à mettre en œuvre, mais attention: si les pirates réussissaient à la terminer, ce serait extrêmement efficace et dangereux. Comme cela s’est déjà produit pour de nombreux clients cet été.

Si vous remarquez dysfonctionnements de votre carte SIM, savent qu’ils pourraient dépendre précisément d’une tentative de clonage par les criminels.