Vérification en deux étapes pour améliorer votre sécurité en ligne

En matière de sécurité, plus il y a d’obstacles vous mettez ceux qui veulent accéder à votre ordinateur, appareils électroniques ou comptes d’utilisateurs, le plus difficile ils auront. Et est-ce le mot de passe d’une vieBien que ce soit toujours une bonne option et donc sa large mise en œuvre, il n’est pas efficace à 100% et il y a toujours des risques.

Soit parce que votre mot de passe n’est pas suffisamment sécurisé, soit parce que vous recyclez les mots de passe, ce que vous ne devriez jamais faire, ou bon pour la négligence Étant sur un appareil public, à un moment donné, quelqu’un peut deviner, découvrir ou obtenir le mot de passe de votre profil. Google, Facebook ou Netflix.

Mais depuis des années, il est possible de compliquer les choses pour ceux qui essaient d’accéder aux comptes d’utilisateurs d’autrui. Son acronyme en anglais est 2FA, Authentification à deux facteurs, que nous avons traduit en espagnol par authentification à deux facteurs ou vérification en deux étapes.

Mieux encore, cette option de sécurité supplémentaire est gratuite et les plus grands internautes l’ont déjà implémentée dans leurs comptes d’utilisateurs. C’est le cas de Google, Microsoft, Apple, Facebook ou Amazon, pour citer les exemples les plus pertinents.

Voyons en quoi consiste la vérification en deux étapes et deux exemples pour l’implémenter dans tous vos comptes d’utilisateurs en ligne.

Vérification en deux étapes

Ce que nous savons en espagnol authentification à deux facteurs ou vérification en deux étapes Il consiste à renforcer le mot de passe habituel que vous devez saisir pour vous connecter à n’importe quelle page Web, réseau social ou application en ligne. Avec la technologie 2FA, en plus de ce mot de passe, il y a une deuxième étape ce qui donne plus de sécurité et empêche plus d’accès non autorisé.

Plus précisément, si vous avez activé la vérification en deux étapes, lorsque vous vous connectez, après avoir entré le mot de passe une authentification supplémentaire vous sera demandéeD’où les «deux étapes». Pour donner cette approbation, vous devez avoir configuré votre numéro de téléphone, car vous recevrez un code via SMS.

Pour activer la vérification en deux étapes dans vos comptes habituels, il vous suffit de saisir la configuration de votre utilisateur. Vous trouverez cette option dans la section sécurité.

Et si vous n’avez pas cette option, vous pouvez utiliser des outils externes. Le plus populaire, Authy, Google Authenticator y Authentificateur Microsoft.

Comment adopter la vérification en deux étapes

Bien que de nombreux services en ligne aient introduit l’utilisation de l’authentification à deux facteurs ou de la vérification en deux étapes, vous préférerez peut-être centraliser cette option grâce à un outil unique qui étend également cette mesure de sécurité à d’autres services.

Pour cela, vous pouvez choisir plusieurs applications mobiles, disponibles pour iPhone et Android. Trois des plus connus sont Authy, Google Authenticator y Authentificateur Microsoft.

Nous commençons par Authy, un service gratuit qui vous permet bénéficier de 2FA pour améliorer la sécurité de votre mot de passe. Bien qu’il soit indépendant de Google, Facebook et autres noms importants, il est compatible avec vos comptes utilisateurs. Il suffit de regarder sur sa page d’accueil et vous trouverez des guides sur comment activer la vérification en deux étapes dans chaque compte utilisateur.

Authy Il a une version de bureau (Windows, macOS et Linux) et une application mobile pour iOS et Android. Cela signifie que vous pouvez utiliser n’importe quel appareil comme clé numérique. Vous trouverez plus d’informations sur sa facilité d’utilisation dans sa section guides.

Un autre outil à envisager pour implémenter la vérification en deux étapes dans tous vos comptes d’utilisateurs est Google Authenticator, comme son nom l’indique, est proposé par Google lui-même et est compatible avec d’autres services et comptes en ligne au-delà de ses propres produits tels que Gmail, YouTube, Maps ou Conduire.

Disponible pour iPhone, iPad et Android, pour l’utiliser, vous devez activer la vérification en deux étapes depuis votre compte Google. Pour cela vous devrez accéder à votre compte, allez sur Sécurité> Vérification en deux étapes et cliquez sur Commencer.

Et comme il n’y en a pas deux sans trois, nous recommandons également Authentificateur Microsoft, l’outil de sécurité Microsoft pour profiter de la technologie 2FA dans vos comptes Microsoft et tiers.

Comme Google, cette application a une version pour iPhone, iPad et Android. Ils peuvent être téléchargés gratuitement et, pour l’utiliser, vous n’avez besoin que d’un compte Microsoft avec l’option 2FA activée. Entre autres services, il est compatible avec LinkedIn, GitHub, Amazon, Dropbox, Google ou Facebook.

