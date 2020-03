vérifier la compatibilité du téléviseur et quand la transition se produit

Pour faciliter les choses, selon Wikipédia, la première phase du DVBT2 sera destiné à fournir la meilleure réception possible aux récepteurs fixes (fixes) et portables (c’est-à-dire transportables, mais pas complètement mobiles) utilisant l’équipement d’antenne actuel, tandis qu’une deuxième et une troisième phase étudieront les méthodes permettant d’atteindre des débits plus élevés (avec nouveaux types d’antennes) et le problème des récepteurs mobiles.

Le nouveau système serait en mesure de fournir une augmentation minimale de 30% en termes de débit binaire utile, dans les mêmes conditions que le canal de transmission utilisé pour le DVB-T. Mais comment vérifiez-vous quels téléviseurs sont déjà compatibles avec cette nouvelle et prochaine norme? En réalité, tout est très simple.

DVBT2: comment vérifier si votre téléviseur est adapté et quand la transition aura lieu

La transition vers la norme DVBT2 se déroule selon ce calendrier:

Du 13 janvier au 30 janvier 2020 (provinces de Oristano et Sassari en Sardaigne);

Du 3 février au 8 mai 2020 (provinces de Imperia, Savona, Gênes et La Spezia en Ligurie;

Du 20 avril au 30 mai 2020 (provinces de Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno et Grosseto en Toscane);

Du 4 mai au 30 mai 2020 (provinces de Viterbe, Rome et Latina dans le Latium).

Pour vérifier si votre téléviseur est compatible avec ces nouvelles normes, Mediaset a fourni un outil très simple. Il y a en fait deux canaux de texte sur votre numérique que vous pouvez contrôler directement. En recherchant des chaînes, vous pouvez ensuite vérifier le numéro 200 le canal actif qui, s’il est visible, attestera de la possibilité de suivre sans problème les nouvelles normes DVBT2.