Vérifiez s’ils ont accédé à votre compte iCloud

C’est une peur récurrente. Un jour, vous entrez dans votre maison et voyez vos affaires enlevées ou jetées par terre. Dans le monde numérique, l’équivalent serait que quelqu’un entre vos comptes d’utilisateurs et accéder à vos fichiers, données personnelles, documents …

Heureusement ou malheureusement, il existe des comptes utilisateurs plus importants que d’autres selon l’utilisation que vous en faites, les informations stockées et si vous les avez associées à d’autres services. Un exemple est vous Identifiant Apple, votre identifiant en tant qu’utilisateur Apple et que vous utilisez pour vous connecter à vos appareils Apple en tant que iPhone, iPad ou Mac et de synchroniser des documents, des photos ou des données personnelles entre eux via iCloud.

Apple a tourné iCloud dans votre cloud personnel pour enregistrer des photos, des images, des contacts, des messages, des e-mails ainsi que divers documents. En bref, quelqu’un qui entre dans votre compte iCloud est un gros problème de sécurité et de confidentialité.

Tout d’abord, lorsque vous vous connectez avec votre compte iCloud ou votre identifiant Apple pour la première fois sur un autre appareil ou navigateur Web, généralement vous recevrez un message d’avertissement dans votre adresse e-mail. De cette façon, vous saurez si c’était vous ou quelqu’un d’autre.

Quoi qu’il en soit, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour détecter les intrus. Voyons comment.

Mon compte iCloud est-il à risque?

Comme je l’ai déjà dit, un signal d’alerte indiquant qu’une personne a accédé à votre compte iCloud reçoit un e-mail indiquant qu’une personne est connectée sur un autre appareil. Si c’était vous, vous pouvez être calme, mais sinon, vous devez prendre des mesures, comme nous le verrons plus tard.

Plus de méthodes pour détecter les intrus. Si «vous avez reçu un e-mail de confirmation d’Apple pour vous informer que le mot de passe a été changé votre identifiant Apple ou ce qui a été informations mises à jour de votre compte “sans que vous l’ayez demandé, quelqu’un d’autre l’aura sûrement fait.

Que l’un de vos appareils est bloqué avec le Mode perdu C’est un indicateur que quelqu’un essaie de prendre le contrôle de votre iPhone, iPad ou Mac en utilisant votre compte iCloud ou votre identifiant Apple.

Plus de signes avant-coureurs. Si vous voyez des messages que vous n’avez pas envoyés dans l’application Des messages depuis iPhone, iPad ou Mac ou vous détectez achats ou frais que vous n’avez pas fait, il y a peut-être quelqu’un derrière. Il en va de même pour fichiers, photos ou vidéos.

Et bien sûr, oui vous ne pouvez pas accéder à votre compte iCloud malgré la saisie correcte de votre mot de passe, quelqu’un a sûrement pris le contrôle à votre place.

Si vous avez rencontré l’un de ces avis ou situations, vous devez prendre des messures dès que possible pour éviter des maux majeurs.

Reprenez le contrôle de votre compte iCloud

Si quelqu’un a entré votre compte iCloud sans autorisation, votre mot de passe n’est plus sécurisé. Donc, la première chose et la plus urgente est changer votre mot de passe d’autre part, si possible, qu’elle diffère de la précédente.

Vous pouvez le faire à partir de la page du compte Apple ID. Une fois sur place, connectez-vous et changer le mot de passe. Si vous ne pouvez pas vous connecter, essayez réinitialiser le mot de passe depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Pour ce faire, accédez à Paramètres> Utilisateur> Mot de passe et sécurité> Changer le mot de passe et suivez les invites. Sous macOS, vous devez aller à Menu Apple> Préférences Système> Identifiant Apple. Cliquez ensuite sur Mot de passe et sécurité Et, s’il vous demande votre mot de passe, cliquez sur le lien “Avez-vous oublié votre identifiant Apple ou votre mot de passe?”

Une fois le mot de passe modifié, vous devriez avoir repris le contrôle de votre compte iCloud, mais vous n’avez pas terminé. Tout d’abord, vous devrez vérifier que le information personnelle elle est correcte et aucune modification n’a été apportée. Ces modifications peuvent être votre nom, votre adresse e-mail et des questions et réponses de sécurité, des données qui peuvent être utilisées pour supprimez à nouveau votre compte.

Vérifiez également les appareils associés à votre identifiant Apple et supprimez ceux que vous ne reconnaissez pas. Et pour éviter que cela ne se reproduise, activer l’authentification à deux facteurs. Vous pouvez le faire depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Dans iOS et iPadOS, par exemple, accédez à Paramètres> Utilisateur> Mot de passe et sécurité et appuyez sur Activer l’authentification à deux facteurs. Suivez ensuite les instructions. Depuis macOS, vous devez aller sur Apple> Préférences Système> Identifiant Apple> Mot de passe et sécurité> Activer l’authentification à deux facteurs.

Avec l’authentification à deux facteurs, il sera plus difficile de prendre le contrôle de votre compte iCloud sans autorisation, car vous avez besoin vérifier l’accès à partir d’autres appareils Apple.

👇 Plus en Hypertextuel