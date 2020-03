Verizon et AT&T renoncent aux frais de dépassement, mais il y a un hic – .

AT&T et Verizon renonceront aux frais de retard et aux frais de dépassement pour les 60 prochains jours.

Cette décision intervient en réponse à l’impact continu du coronavirus sur l’économie américaine.

Un nombre record d’Américains ont demandé des allocations de chômage ce mois-ci.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’économie américaine étant en mauvaise posture et des millions de personnes ayant actuellement du mal à payer leurs factures, Verizon et AT&T ont récemment annoncé qu’ils ne factureront pas aux abonnés des frais de dépassement pour avoir dépassé leur allocation mensuelle de bande passante.

C’est un beau geste, mais le hic, c’est que les frais de dépassement ne seront pas annulés automatiquement. Les abonnés devront plutôt contacter Verizon et AT&T directement par téléphone. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il y aura suffisamment de personnel disponible pour répondre à ce qui pourrait très bien être une avalanche de personnes appelant.

Soit dit en passant, Verizon annulera également les frais de retard pour les personnes qui ne peuvent pas effectuer leurs paiements mensuels à temps. La suspension des frais de retard et des frais de dépassement par Verizon sera en vigueur pendant 60 jours et se déroulera du 16 mars au 13 mai. De plus, Verizon a annoncé lundi qu’il donnerait automatiquement aux abonnés 15 Go de données supplémentaires du 25 mars au 30 avril.

Dans le même ordre d’idées, AT&T a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il renoncerait aux frais de retard et aux frais de dépassement pour une période de 60 jours à compter du 13 mars.

L’annonce d’AT & T se lit en partie:

Conformément à la promesse «Keep Americans Connected Pledge» du président de la FCC, annoncée aujourd’hui, et aux préoccupations exprimées par les membres du Congrès, que nous partageons, AT&T est fier de soutenir nos clients en promettant que, pour les 60 prochains jours (à compter du 13 mars 2020), nous allons:

Ne pas mettre fin au service de tout client sans fil, de téléphonie résidentielle ou à large bande résidentielle ou de petite entreprise en raison de leur incapacité à payer leur facture en raison de perturbations causées par la pandémie de coronavirus.

Renoncer aux frais de retard que tout client sans fil, de téléphonie résidentielle ou à large bande résidentielle ou de petite entreprise pourrait encourir en raison de difficultés économiques liées à la pandémie de coronavirus.

(NOUVEAU) Renoncer aux frais de dépassement du forfait sans fil national pour les données, la voix ou le texte pour les clients sans fil résidentiels ou des petites entreprises encourus en raison de difficultés économiques liées à la pandémie de coronavirus.

Gardez nos hotspots Wi-Fi publics ouverts à tous ceux qui en ont besoin.

Les abonnés d’AT & T qui se trouvent dans l’impossibilité de payer leurs factures peuvent appeler le support au 1-800-288-2020. En particulier, nous avons vu des rapports indiquant que les abonnés d’AT & T n’auront pas à fournir de preuve de difficultés économiques pour profiter de la réglementation mise à jour d’AT & T.

Tout compte fait, la réponse d’AT & T et de Verizon est louable et attendue étant donné que le coronavirus a complètement bouleversé l’économie américaine. Avec presque toutes les entreprises fermées et des millions de personnes bloquées à la maison lors du verrouillage, le taux de chômage est maintenant à un niveau record.

À cette fin, le département américain du Travail a déclaré aujourd’hui qu’un nombre record de personnes ont déposé des demandes de prestations de chômage ce mois-ci:

Au cours de la semaine se terminant le 21 mars, le montant avancé pour les demandes initiales désaisonnalisées était de 3 283 000, soit une augmentation de 3 001 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente. Il s’agit du plus haut niveau de demandes initiales désaisonnalisées de l’histoire de la série désaisonnalisée. Le sommet précédent était de 695 000 en octobre 1982.

Par conséquent, le Sénat a adopté cette semaine un programme d’aide de 2 000 milliards de dollars, le plus important de l’histoire américaine.

Source de l’image: Francis Dean / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.