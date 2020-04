Verizon étend 15 Go de promotion gratuite des données LTE jusqu’en mai

Verizon a proposé aujourd’hui une mise à jour de sa réponse continue à COVID-19. Le transporteur affirme qu’il ajoutera automatiquement 15 Go de données LTE supplémentaires aux comptes des consommateurs et des petites entreprises pour mai.

Verizon indique que les 15 Go de données seront automatiquement ajoutés aux plans de données partagés le 1er mai et que les données peuvent être utilisées jusqu’au 31 mai. Il s’agit d’une continuation des étapes que Verizon a annoncées le mois dernier pour aider les personnes touchées par COVID-19.

Même si les gens ne voyagent pas autant en raison de la pandémie de coronavirus, beaucoup travaillent à domicile et vont à l’école en ligne. L’espoir de Verizon est de faciliter cette transition pour les personnes qui dépendent des données cellulaires pour l’ensemble de leur connectivité Internet. Les données peuvent également être utilisées pour les fonctionnalités de hotspot.

Verizon continue de soutenir les clients qui peuvent avoir besoin de données supplémentaires pour apprendre, travailler ou rester connectés pendant cette période difficile. C’est pourquoi aujourd’hui, nous avons annoncé que nous ajoutions automatiquement 15 Go de données 4G LTE supplémentaires aux plans de données partagées des consommateurs et des petites entreprises, des hotspots et des jetpacks à utiliser du 1er au 31 mai. Aucune action n’est nécessaire car ces données seront automatiquement ajoutée aux comptes des particuliers et des petites entreprises.