Verizon fournira aux abonnés 15 Go de données gratuites pendant l’épidémie de coronavirus – .

Alors que la nouvelle pandémie de coronavirus sévit, Verizon a annoncé un plan pour fournir gratuitement aux abonnés 15 Go de données supplémentaires.

L’allocation gratuite de 15 Go entre en vigueur aujourd’hui et prendra fin le 30 avril.

Verizon a également déclaré qu’il renonçait aux frais de dépassement et ne mettrait pas fin aux personnes pour défaut de paiement.

Avec le coronavirus forçant des millions d’Américains à se mettre en mode verrouillage, la dernière chose dont tout le monde veut s’inquiéter est de savoir à quel point ils sont près de dépasser leurs données mobiles allouées pour le mois. C’est un problème particulièrement urgent étant donné que l’utilisation des données mobiles est probablement à un niveau record ces jours-ci, comme le nombre de champignons américains en quarantaine avec chaque semaine qui passe.

La bonne nouvelle, cependant, est que Verizon a annoncé aujourd’hui quelques initiatives conçues pour atténuer cette inquiétude. Dans un communiqué de presse publié il y a peu de temps, Verizon a déclaré que sa suppression des frais de dépassement pour les clients sans fil résidentiels et petites entreprises dont la situation économique avait été affectée par le coronavirus.

De plus, Verizon a annoncé de nouveaux plans de données pour les ménages à faible revenu, tout en notant qu’il ajoute 15 Go de données 4G LTE aux plans existants pour les consommateurs et les petites entreprises. Encore mieux, Verizon ajoute automatiquement les 15 Go de données supplémentaires au lieu de forcer les utilisateurs à terminer un processus d’inscription déroutant.

Les 15 Go de données supplémentaires seront en jeu du 25 mars au 30 avril. Notamment, les données supplémentaires seront également mises à la disposition des nouveaux clients Verizon.

“Nous comprenons les difficultés auxquelles nombre de nos clients sont confrontés, et nous faisons notre part pour nous assurer qu’ils disposent d’une connexion Internet à large bande pendant cette période sans précédent”, a déclaré Ronan Dunne de Verizon. “Avec autant d’Américains travaillant et apprenant à distance depuis leur domicile, l’accès à un Internet fiable et abordable est plus important que jamais.”

De plus, Verizon a également déclaré qu’il renonçait temporairement aux frais de retard et qu’il n’interromprait pas le service pour les personnes qui accusaient actuellement un retard de paiement mensuel.

Le communiqué de presse de Verizon fournit des informations supplémentaires sur sa nouvelle option Internet pour les familles à faible revenu:

Pour aider les familles pendant cette période de besoin, Verizon a annoncé aujourd’hui des plans pour un programme de réduction sur les plans haut débit Fios pour les nouveaux clients à faible revenu qualifiés et une exemption de deux mois des frais de service pour les clients Verizon actuels qui font partie du programme de réduction Lifeline.

Pour aider les clients Lifeline existants, Verizon renoncera aux deux prochains cycles de facturation des frais de service à domicile qualifiés Lifeline sur le haut débit domestique et la voix domestique. Pour être éligible, vous devez bénéficier d’une réduction Lifeline sur une ligne de service à large bande ou à domicile à compter du 20 mars 2020.

De plus, le 3 avril, nous mettrons un nouveau programme de rabais à large bande à la disposition des nouveaux clients Internet de Fios qui sont admissibles au programme Lifeline. Les clients peuvent sélectionner n’importe quelle vitesse Verizon Fios dans nos plans Mix & Match et recevoir une remise de 20 $ par mois. Cela signifie que les nouveaux clients peuvent obtenir le service Fios Home Internet 200 / 200Mbps pour seulement 19,99 $ / mois, avec Disney + sur nous pendant un an et les deux premiers mois de la location de leur routeur supprimés. Les clients pourront également bénéficier de toutes les promotions supplémentaires disponibles pour les nouveaux abonnés à Internet Fios Home.

Dans le cadre de ce nouveau programme, les nouveaux clients éligibles peuvent recevoir:

20 $ de rabais sur tout forfait Fios Home Internet Mix & Match, comme indiqué ci-dessous avec des réductions appliquées:

200/200 Mbps pour 19,99 $ / mois

400/400 Mbps pour 39,99 $ / mois

Connexion Gigabit pour 59,99 $ / mois (comprend un routeur Fios)

Les frais de location de routeur ont été supprimés pendant 60 jours dans le cadre de la réponse de Verizon COVID-19 (les clients peuvent également choisir d’acheter ou d’apporter leur propre routeur).

Un an de Disney + sur nous.

Toute offre supplémentaire sur le marché pour les nouveaux clients Fios au moment de l’achat, y compris les cartes-cadeaux, le contenu ou l’équipement.

Avantages Mobile + Home Rewards: les clients disposant du service mobile postpayé Verizon peuvent s’inscrire via Verizon Up pour bénéficier d’avantages et de réductions supplémentaires.

Tout compte fait, il est agréable de voir Verizon, et d’autres sociétés d’ailleurs, aider les consommateurs en réponse à l’épidémie de coronavirus.

