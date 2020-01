Verizon offrira gratuitement Stadia Premiere Edition aux nouveaux clients Fios Gigabit

Le réseau britannique BT vient de lancer un ensemble haut débit Stadia, et Verizon emboîte le pas avec un accord similaire. Il a annoncé que les nouveaux clients Fios Gigabit recevraient gratuitement Stadia’s Premiere Edition. Cette promo s’ajoute à l’offre gratuite d’un an Disney Plus du réseau.

L’offre sera mise en ligne le 29 janvier et sera livrée avec tout plan Fios Mix and Match avec un forfait Gigabit, à partir de 80 $ par mois. Grâce à la connexion promise par Fios à 940/880 Mbps, le streaming de jeu devrait, espérons-le, fonctionner pratiquement sans décalage – cela fonctionne déjà très bien avec ma maigre connexion à 100 Mbps. Le Stadia Premiere Edition comprend un contrôleur, un Chromecast Ultra et trois mois de Stadia Pro gratuit, qui coûteront plus tard 10 $ par mois. Lorsque vous vous inscrivez à un plan Fios éligible, vous obtenez un code promotionnel que vous pouvez utiliser dans le Google Store pour saisir la boîte.

Je ne serais pas surpris si nous voyons plus de ces promotions apparaître dans le monde entier au cours des prochains mois, donc si vous prévoyez de changer de réseau et que vous souhaitez tester Stadia, vous pourrez bientôt le faire gratuitement.