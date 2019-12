Verizon Phone Deal: obtenez un iPhone XR gratuitement lorsque vous passez à Illimité

Si vous cherchez à conclure un accord sur un iPhone plus ancien, alors vous êtes au bon endroit. Eh bien, pas vraiment si vieux – c'est le modèle de l'année dernière.

À partir d'aujourd'hui, Verizon propose l'iPhone XR gratuitement lorsque vous passez à Illimité. Cette promotion d'une durée limitée se termine le jour de Noël.

L'iPhone XR dispose d'un écran OLED Super Retina de 6,1 pouces et offre 64 Go de stockage. L'iPhone 2018 contient la puissante puce A12 Bionic et comprend un impressionnant appareil photo 12MP. Le XR propose également Face ID, une recharge sans fil et offre jusqu'à 11 heures d'autonomie.

Malgré la gamme 2019 maintenant sur les tablettes, l'iPhone XR est toujours un choix solide et fiable, et cette offre de Verizon vous donne le téléphone gratuitement. Vous devez ajouter le téléphone avec des paiements mensuels ou à un prix de détail complet, activer une nouvelle ligne avec Verizon Unlimited et vous recevrez 600 $ crédités sur votre compte sur 24 mois. De plus, vous pouvez obtenir une Mastercard prépayée de 200 $ lorsque vous passez à Verizon sur Unlimited.

